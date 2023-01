P. Šajgalík: SAV oslávi 70. výročie, pripravujeme viacero podujatí

V roku 2023 bude mať Slovenská akadémia vied (SAV) 70. výročie od svojho vzniku. Pri tejto príležitosti pripravujú na akadémii viacero podujatí, uviedol to jej predseda Pavol Šajgalík.





SAV bola zriadená zákonom Slovenskej národnej rady 18. júna 1953 a 26. júna toho istého roku sa konalo jej zakladajúce valné zhromaždenie. Šajgalík poznamenal, že chcú pripraviť dôstojnú oslavu, pretože inštitúcia, ktorá má 70 rokov sa stáva dospelou. "Samozrejme, v porovnaní so svetovými významnými inštitúciami, ktoré majú 800 - 900 rokov, sa porovnávať nemôžeme," skonštatoval."Pripravujeme niekoľko podujatí," povedal Šajgalík. Prvé z nich, tradičný Slávnostný novoročný koncert SAV, sa uskutočnilo vo štvrtok (12. 1.). Vyjsť má aj publikácia, ktorá bude mapovať 70-ročnú históriu SAV, zapojený je do toho Historický ústav SAV.Naplánovaných je aj viacero konferencií. "Celé to vyvrcholí 23. júna 2023 v novej budove Slovenského národného divadla v Bratislave počas slávnostného podujatia. Radi by sme tu ocenili významných pracovníkov akadémie, našich partnerov a kolegov," ozrejmil. V priestoroch blízko divadla a neďalekého nákupného strediska je naplánovaný víkend so SAV, kde budú stánky. "Naši pracovníci širokej verejnosti predstavia prácu akadémie a vyvrcholením toho všetkého bude koncert pre širokú verejnosť," uviedol predseda. Pracovníci akadémie okrem iného plánujú robiť prednášky v regiónoch, kde SAV nemá zastúpenie.