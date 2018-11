P. Sánchez: Postoj Španielska k dohode o brexite sa nemení

Pedro Sánchez, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Havana 23. novembra (TASR) - Španielsky premiér Pedro Sánchez trvá na tom, že Španielsko bude hlasovať proti existujúcemu textu dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom za predpokladu, že nebudú zmenené časti dohody týkajúce sa Gibraltáru. Uviedol to po svojom štvrtkovom rokovaní s britskou premiérkou Theresou Mayovou.napísal Sánchez v mikroblogu zverejnenom na svojom konte na sociálnej sieti Twitter po príchode na historickú štátnu návštevu Kuby.Predstavitelia Španielska už predtým uviedli, že sú pripravení blokovať dohodu o tzv. brexite, pokiaľ im nebude garantovať právo veta pri rozhodovaní o budúcom štatúte Gibraltáru.Ako uviedol španielsky minister zahraničných vecí Josep Borrell v pondelok po stretnutí s predstaviteľmi EÚ, návrh dohody nedefinuje v dostatočnej miere spôsob, akým by po brexite mala byť riešená otázka Gibraltáru.V Londýne medzitým hovorca premiérky Mayovej vyhlásil, žeDodal:Predseda vlády Gibraltáru Fabian Picardo dodal, že nový postoj Madridu "robí málo pre budovanie vzájomnej dôvery do budúcna".Vo svojom v prejave k poslancom gibraltárskeho parlamentu zo štvrtka Picardo uviedol, žePodľa neho Španielsko ako štvrtá najväčšia ekonomika eurozónyŠpanielsko si dlhodobo robí nárok na územie Gibraltáru, ktoré bolo nútené ustúpiť britskej korune na základe Utrechtského mieru v roku 1713. Po vystúpení Británie z Európskej únie príde o európske členstvo automaticky aj Gibraltár. A to aj napriek tomu, že v roku 2016 v júnovom referende o brexite až 96 percent voličov v Gibraltári hlasovalo za zotrvanie Británie v EÚ.