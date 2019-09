P. Sánchez sa snaží o podporu strany Môžeme, ale nechce ju vo vláde

Pedro Sánchez, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 3. septembra (TASR) - Španielsky úradujúci premiér Pedro Sánchez predstavil v utorok vyše 300 politických návrhov, vrátane bezplatnej dennej starostlivosti o deti, ktorými sa znova snaží získať krajne ľavicovú stranu Môžeme (Podemos) pre to, aby podporila vznik novej vlády, hoci by nebola jej súčasťou. Takto by sa krajina vyhla novým parlamentným voľbám, pripomenula tlačová agentúra AFP.Sánchezovi socialisti zvíťazili v aprílových voľbách, ale nedosiahli väčšinu. Líder má teraz čas do 23. septembra, aby zostavil vládu a aby ho mimoriadne rozdrobený parlament potvrdil ako premiéra - inak sa budú v novembri konať nové voľby, už štvrté za posledné štyri roky.Parlament v júli dvakrát nepotvrdil Sáncheza v úrade premiéra, pretože socialisti a strana Môžeme nedokázali dosiahnuť dohodu o vytvorení prvej koaličnej vlády v novodobých dejinách Španielska.Tentoraz sa už Sánchez nepokúša vytvoriť koalíciu s Môžeme, ale namiesto toho chce so stranou uzatvoriť "pakt", na základe ktorého by socialistov podporila v hlasovaní parlamentu o dôvere.Koaličná vláda, oznámil Sánchez.dodal.Sánchez v snahe získať podporu strany Môžeme navrhol vymenovať členov tejto krajne ľavicovej strany do vedenia verejných úradov a predstavil aj sériu progresívnych opatrení, ako sú bezplatné materské školy a minimálna mzda, to všetko v boji proti detskej chudobe.Líder socialistov sa dostal k moci v júni 2018, keď prekvapujúco získal dôveru v hlasovaní parlamentu, na rozdiel od konzervatívneho predchodcu Mariana Rajoya - Sáncheza totiž podporila práve strana Môžeme, ako aj katalánske separatistické strany a baskickí nacionalisti.Avšak Sánchez v júli odmietol vziať lídra Môžeme Pabla Iglesiasa do svojej vlády, pretože mali veľké vzájomné nezhody o politike vrátane postoja k otázke nezávislosti Katalánska.Strana Môžeme však trvá na tom, že bude súčasťou Sánchezovej novej vlády.povedal Iglesias v utorok v televíznom interview.