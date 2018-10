P. Ševce: Elektromobilita je trend, na ktorý sa treba adaptovať

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Tále 18. októbra (TASR) – Elektromobilita na Slovensku rastie, či už ide o jej rámec, počty elektrických áut či infraštruktúru. Krajina je na tom dobre aj z hľadiska pokrytia územia rýchlonabíjacími stanicami. Ukončenie štátnej podpory na nákup elektrických vozidiel však spôsobilo prepad ich predaja a otvorilo otázky stability a istoty, ktoré sú pri rozhodovaní o kúpe elektromobilu pre mnohé firmy dôležité. Na konferencii Energofórum 2018 na Táľoch to pre TASR povedal Peter Ševce, riaditeľ Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (SEVA).pripomenul Ševce s tým, že počas trvania podpory sa predali stovky elektrických áut. "" ilustroval prepad predaja riaditeľ SEVA s tým, že by uvítal "resuscitáciu" a úpravu schémy štátnej podpory. Tá by mala byť dlhšia, aby vytvorila stabilné prostredie.Úroveň infraštruktúry je u nás dobrá, tvrdí Ševce.priblížil Ševce, podľa ktorého je Slovensko 70 rýchlonabíjacími stanicami dobre pokryté. Chýba však nabíjanie v mestách, s nižšími výkonmi, dostupné tam, kde sa parkuje do troch hodín.Štátnu politiku v oblasti elektromobility hodnotí Ševce ako rozporuplnú.tvrdí. Štát by sa mal podľa neho vyjadriť, kde vidí automobilky na Slovensku o 15 rokov, a mal by ich motivovať k adaptácii nových výrobných procesov, ktoré sa týkajú batérií či elektrických motorov. Poukázal na to, že na Slovensku síce vznikla batériová asociácia, ale veľkí svetoví producenti batérií pôsobia v Poľsku a Maďarsku." povedal Ševce na margo budúcnosti elektromobility na Slovensku. Budú pribúdať autá aj infraštruktúra, preto je potrebné namiesto strašenia úpadkom súčasného automobilového priemyslu sa na tento trend adaptovať.uzavrel riaditeľ SEVA.