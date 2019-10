P. Šufliarsky: Po mojej vražde ma mal nahradiť exnámestník René Vanek

Na snímke bývalý 1. námestník generálneho prokurátora Slovenskej republiky Peter Šufliarsky. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 20. októbra (TASR) – Po plánovanej vražde bývalého prvého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho sa mal jeho nástupcom vo funkcii stať bývalý námestník generálneho prokurátora pre netrestný úsek René Vanek. TASR informácie z prostredia vyšetrovania potvrdil prokurátor Generálnej prokuratúry (GP) SR Peter Šufliarsky.Dospel k tomu po vznesení obvinenia voči štyrom osobám, ktoré okrem jeho vraždy plánovali aj vraždu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Maroša Žilinku a advokáta Daniela Lipšica, ako aj nazretí do vyšetrovacieho spisu.povedal pre TASR Šufliarsky.Na Vaneka, ktorému zrušil generálny prokurátor poverenie funkcie v januári po medializácii jeho komunikácie s Alenou Zs., mali byť podľa uznesenia získané diskreditačné materiály v takom rozsahu, že funkciu prvého námestníka, najmä v trestnej oblasti pôsobnosti prokuratúry, mal vykonávaťKonkrétnosti Šufliarsky s odvolaním na zákonné tajomstvo neuviedol.zdôraznil Šufliarsky. Ten sa svojej funkcie vzdal po zverejnení sms správ s obvineným a obžalovaným Marianom K. k 1. aprílu tohto roku.Chcel tak podľa svojich slov vylúčiť akúkoľvek pochybnosť o ovplyvňovaní trestných konaní súvisiacich s objednávkou jeho vraždy, ako aj komunikácie s Marianom K. Doplnil, že v prvom prípade bolo vznesené obvinenie a v druhom sa vylúčilo, že by akokoľvek porušil zákon.zdôraznil exnámestník.Z príprav vrážd Šufliarskeho, Žilinku a Lipšica obvinil vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR Alenu Zs., Tomáša Sz., Miroslava M. a Zoltána A. Všetci sú obvinení aj v prípade úkladnej vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, v ktorej je obvinený aj Marian K. Do konca toho mesiaca sa očakáva, že dozorový prokurátor ÚŠP podá v prípade Kuciaka a Kušnírovej obžalobu na Špecializovaný trestný súd v Pezinku (ŠTS).