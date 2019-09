P. Szijjártó: Maďarsko podporuje mierové využitie jadrovej energie

Na archívnej snímke minister zahraničných vecí Maďarskej republiky Péter Szijjártó. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť/New York 26. septembra (TASR) - Maďarsko podporuje mierové využitie atómovej energie a vyhradzuje si právo na vytvorenie svojho energetického mixu, ako aj právo na to, aby si potrebnú energiu vyrobilo lacno, čisto a bezpečne. Vyhlásil to maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v New Yorku v stredu miestneho času na Konferencii na uľahčenie vstupu Zmluvy o úplnom zákaze jadrových skúšok (CTBT) do platnosti.Šéf rezortu diplomacie podľa agentúry MTI zdôraznil, že Maďarsko v uplynulých desaťročiach pripisovalo atómovej energii veľký význam a urobí tak aj v budúcnosti, pretože takáto energia je jednou z dôležitých podmienok konkurencieschopnosti maďarského hospodárstva. Ako dodal, vyše 40 percent spotrebovanej energie v Maďarsku pochádza práve z uvedeného zdroja.Szijjártó podčiarkol, že jeho krajina ale súčasne odmieta skúšky jadrových zbraní na celom svete a plnou mierou podporuje zmluvu o zákaze týchto skúšok.Maďarský minister vyjadril ľútosť nad skutočnosťou, že sa doposiaľ nepodarilo v praxi úplne zamedziť jadrovým skúškam, a vyzval krajiny, ktoré zatiaľ neratifikovali zmluvu o zákaze skúšok, aby tak urobili.