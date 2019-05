P. Szijjártó: Zadržaný kapitán lode podal šťažnosť voči podozreniu

Na archívnej Péter Szijjártó. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 31. mája (TASR) - Ukrajinský kapitán výletnej lode, ktorého vo štvrtok zadržala maďarská polícia a vypočula ho ako podozrivého zo spôsobenia hromadnej nehody vo vodnej doprave s následkom smrti, podal voči krokom polície sťažnosť. Oznámil to v piatok maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó na tlačovej konferencii s juhokórejskou ministerkou zahraničných vecí Kang Kjong-wha.Podľa spravodajského servera Index.hu šéf maďarskej diplomacie spresnil, že kapitán podal sťažnosť preto, že ho vypočúvali ako podozrivého, nie však preto, že polícia navrhla jeho vzatie do vyšetrovacej väzby.Loď Viking Sigyn, ktorá narazila do menšej vyhliadkovej lode, už z Budapešti s iným kapitánom medzičasom odplávala a v súčasnosti je už v Ostrihome, uviedol denník Blikk.zdôraznil Szijjártó, ktorý ale dodal, že silný prúd vody, stúpajúca hladina a zlá viditeľnosť naznačujú, že pôjde o časovo náročný proces.Po nezvestných podľa jeho slov pátrajú na celom maďarskom úseku Dunaja, a dokonca aj v Srbsku.Juhokórejská ministerka zahraničných vecí v mene tamojšej vlády vyjadrila nádej, že na základe videozáznamov bude možné zistiť, čo sa vlastne stalo. Vyjadrila tiež vďaku maďarskej vláde i orgánom za pomoc, ale aj za spoluprácu pri záchranných prácach Srbsku a Rakúsku.Južná Kórea avizovala, že do Budapešti pošle 13-člennú záchranársku skupinu na pomoc pri hľadaní nezvestných Juhokórejské špeciálne jednotky. Podľa Szijjártóa pricestujú ešte v piatok a budú spolupracovať s maďarským Centrom boja proti terorizmu (TEK). Desať potápačov vyslalo do Maďarska aj Rakúsko. Minister dodal, že jeden zo zranených havárie má vážnejšie poranenia a je ešte v nemocnici.Pri zrážke vyhliadkovej lode s výletnou loďou zahynulo v stredu najmenej sedem ľudí, záchranári ešte pátrajú po 21 nezvestných.