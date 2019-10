P. Wunsch: Ukazovatele v eurozóne dali ECB právo na menové stimuly

Rozsvietená budova Európskej centrálnej banky 25. októbra 2017 vo Frankfurte nad Mohanom. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 25. októbra (TASR) - Nedávna séria ekonomických ukazovateľov oprávňuje Európsku centrálnu banku (ECB) ku kroku, ktorý urobila minulý mesiac, keď poskytla ekonomike ďalšie stimuly. Povedal to v piatok člen Rady guvernérov ECB Pierre Wunsch, pričom zároveň dodal, že ak to bude potrebné, banka môže pristúpiť k ďalším stimulom.Aj keď mimoriadne uvoľnená menová politika vyvoláva obavy o finančnú stabilitu, krok ECB zo septembra bol potrebný. Zároveň dáva novej šéfke ECB Christine Lagardovej čas pripraviť sa na širšie zhodnotenie stratégie banky, dodal v rozhovore pre agentúru Reuters Wunsch, guvernér belgickej centrálnej banky.Reagujúc na pokračujúce spomaľovanie rastu ekonomiky eurozóny ECB na svojom septembrovom zasadnutí prijala ďalšie menové stimuly. V rámci nich depozitnú sadzbu znížila hlbšie do negatívneho pásma a od novembra obnovila program kvantitatívneho uvoľňovania. Urobila tak napriek tomu, že v inak bežne kolegiálnej Rade guvernérov až tretina členov dala najavo nesúhlas s novým nákupom aktív.povedal Wunsch. Poukázal tak na oznámenie ECB z decembra 2018 o ukončení programu nákupu aktív.Jedným z argumentov proti ďalším monetárnym stimulom je, že príliš výrazné uvoľnenie finančných podmienok sa časom stane kontraproduktívne. Napríklad, príliš nízke úrokové sadzby môžu bankám znížiť marže až na úroveň, keď banky už jednoducho úvery prestanú poskytovať. Navyše, poskytovanie pôžičiek pri príliš nízkych úrokových sadzbách môže zvyšovať riziko bublín na trhu s aktívami. Wunsch tieto obavy uznáva, podľa neho však má ECB ešte stále dosť priestoru aj na ďalšie stimuly.Čo sa týka nesúhlasu veľkého počtu finančníkov s ďalším uvoľňovaním menovej politiky, Wunsch dodal, že je to najmä problém vzájomnej komunikácie. Podľa neho niektorí členovia Rady dávajú ešte pred rozhodovaním svoje názory príliš najavo. To potom sťažuje diskusie a následnú dohodu za zatvorenými dverami.