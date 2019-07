P. Zemaník: Nie všetky spracovania guľatiny sú vhodné na drevené domy

Na archívnej snímke Peter Zemaník, generálny sekretár ZSD SR. Foto: TASR - Jozef Ďurník Foto: TASR - Jozef Ďurník

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. júla (TASR) - Piliarske spoločnosti väčšinou spracúvajú guľatinu na tzv. stavebné rezivo. Nie všetky produkty tohto spracovania sú vhodné na ďalšie použitie, spracovanie respektíve výrobu materiálov na výrobu montovaných drevených domov. Pre TASR to uviedol generálny sekretár Zväzu spracovateľov dreva (ZSD) SR Peter Zemaník, ktorý združuje aj tieto podnikateľské subjekty.Závisí to najprv od kvality dodanej a spracovávanej guľatiny, ktorú spracovatelia nakupujú u súkromných alebo štátnych pestovateľov lesa.priblížil generálny sekretár zväzu.Zemaník ďalej uviedol, že na Slovensku existuje niekoľko menších výrobcov materiálov, ktoré sa používajú na výrobu a montáž drevodomov, no nie sú schopní dodávať materiály v požadovanom termíne a kvalitách, preto sú realizátori drevostavieb odkázaní na dovoz zo zahraničia.konštatoval. Producenti materiálov pre drevostavby sú spravidla veľké nadnárodné koncerny, ktoré sa už roky špecializujú na takúto činnosť, a preto dokážu vyrábať vo veľkých objemoch a efektívne.povedal generálny sekretár.Slovenskí drevostavbári sú podľa neho schopní vyrábať svoje drevené montované domy v porovnateľných a konkurencieschopných cenách s okolitým zahraničím, o čom svedčí fakt, že svoje produkty dokážu aj vyvážať a stavať či v Maďarsku, Rakúsku aj Nemecku.Konečná cena drevostavby však nezáleží v prvom rade od ceny dreva a drevených komponentov, ktoré sa do nej dostanú, ale vo veľkej miere ju určujú aj technológie, technické zariadenie budov, ktoré pomáhajú dosiahnuť požadované energetické štandardy budovy, uzavrel Zemaník.