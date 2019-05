P. Žiga: Málo malých a stredných podnikov sa zaoberá vedou a výskumom

Na snímke minister hospodárstva SR Peter Žiga. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 21. mája (TASR) - Je veľmi málo malých a stredných podnikov (MSP), ktoré sa zaoberajú vedou a výskumom, respektíve majú takú výrobu, do ktorej by vedeli implementovať vedu a výskum. Uviedol to stredajšom rokovaní vlády minister hospodárstva SR Peter Žiga (Smer-SD) na margo presunu prostriedkov z Operačného programu (OP) Výskum a inovácie do OP Integrovaná infraštruktúra.MSP preto podľa neho lenžiadali o podporu z OP Výskum a inovácie.priblížil Žiga.Procedúra získavania peňazí z eurofondov je podľa jeho slov pre malé firmy komplikovaná, preto čerpať eurofondy si môže dovoliť hlavne veľká firma s veľkým počtom zamestnancov venujúcim sa len eurofondom.dodal šéf ministerstva hospodárstva.priblížil na brífingu po stredajšom rokovaní vládneho kabinetu podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD).Tri návrhy realokácie financií spolu za 80 miliónov eur medzi operačnými programami schválila v utorok na rokovaní vláda. Zo záväzku roku 2019 z Operačného programu Výskum a inovácie sa má presunúť 70 miliónov do OP Integrovaná infraštruktúra (OP II), do prioritnej osi 6 - Cestná infraštruktúra. Presuny si vyžadujú súhlas aj Európskej komisie (EK).