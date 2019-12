P.Žiga: Odklad spustenia EMO neohrozí energetickú bezpečnosť

Na archívnej snímke minister hospodárstva SR Peter Žiga. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 25. decembra (TASR) – Prípadný ďalší odklad spustenia tretieho bloku jadrovej elektrárne Mochovce (EMO) neohrozí energetickú bezpečnosť Slovenska ani relatívnu stabilitu cien elektrickej energie. Slovensko v súčasnosti dováža iba približne desatinu svojej spotreby a ceny silovej elektriny sa odvíjajú od energetickej burzy v Lipsku, uviedol pre TASR minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD). Tretí zo štyroch blokov EMO by mohol byť spustený v druhom štvrťroku 2020, ani jeden z doterajších termínov však nebol dodržaný.Slovensko posilňuje svoju energetickú bezpečnosť budovaním nových cezhraničných prepojení prenosových sústav a výraznejšiu zmenu ponuky na európskom trhu s elektrickou energiou a tlak na ceny tejto komodity by podľa Žigu nespôsobilo ani rýchle pripojenie oboch nových blokov EMO s celkovým výkonom 880 megawattov (MW). "" povedal Žiga.Energetická bezpečnosť z hľadiska dodávok energie nie je podľa ministra ohrozená, pretože Slovensko má dostatočné cezhraničné kapacity, ktorými si dokáže elektrickú energiu doviezť. "," dodal Žiga. Minister pripomenul výstavbu nových prepojení elektrických prenosových sústav s Maďarskom, ktoré v budúcnosti umožnia vývoz elektrickej energie na Balkán. Jadrová energia je z hľadiska energetickej bezpečnosti podľa Žigu dôležitejšia ako veterné alebo slnečné elektrárne, ktoré sú závislé na prírodných podmienkach.Tretí blok EMO už má za sebou studenú aj horúcu hydroskúšku a v súčasnosti sa opravujú zistené nedostatky. Po odstránení chýb by mal Úrad jadrového dozoru (ÚJD) povoliť zavážanie paliva do reaktorov. Podľa predsedníčky ÚJD Marty Žiakovej by to mohlo byť na prelome prvého a druhého štvrťroka 2020. Rozhodnutie však môžu napadnúť niektoré záujmové skupiny, v takom prípade sa spustenie reaktora o niekoľko mesiacov oddiali. Štvrtý blok EMO by mal byť podľa plánu spustený približne rok po treťom.Minister upozornil, že aj vďaka jadrovej energii patrí Slovensko k európskym krajinám s najmenšou uhlíkovou stopou vo výrobe elektrickej energie. "," pripomenul Žiga. To stavia Slovensko v porovnaní napríklad s Poľskom, Českom, ale aj Nemeckom do pozície lídra vo výrobe elektrickej energie uhlíkovo neutrálnymi technológiami. Slovensko spotrebuje ročne okolo 30 terawatthodín (TWh) elektrickej energie, uhlie sa na tejto výrobe podieľa vo výške 2,4 TWh. "" povedal minister.