P. Žiga: SR nemalo pre hospodársku politiku stratégiu od 90. rokov

Na snímke minister hospodárstva SR Peter Žiga počas tlačovej konferencie na Ministerstve hospodárstva SR 25. júna 2018 v Bratislave. Predseda vlády SR Peter Pellegrini navštívil rezort hospodárstva v súvislosti s jeho prioritami na ďalšie obdobie. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. júna (TASR) - Slovensko nemá pre hospodársku politiku strategický dokument od 90. rokov. Uviedol to po stredajšom rokovaní vládneho kabinetu šéf Ministerstva hospodárstva (MH) SR Peter Žiga (Smer-SD) na margo schváleného dokumentu Stratégia hospodárskej politiky SR do roku 2030. Pokusy ju vytvoriť po roku 2000 neprešli podľa jeho slov na rokovaní vlády.priblížil.Dokument podľa neho poníma problematiku hospodárskej politiky do roku 2030 z oblasti ľudský potenciál (trh práce, vzdelanie zamestnancov), podnikateľské prostredie, rozvoj regiónov a poľnohospodárstva, priemysel 4.0, energetika a životné prostredie.podčiarkol Žiga. Schválená stratégia je podľa nehoMH SR je pripravené prehodnotiť ho v roku 2024.Štruktúra návrhu Stratégie hospodárskej politiky SR do roku 2030 pozostáva zo siedmich hlavných kapitol. Prvá kapitola sa venuje určeniu základného strategického cieľa hospodárskej politiky SR s určením vízie a oblastí, ktorých optimálne nastavenie povedie ku konkurencieschopnému, udržateľnému a zelenému hospodárskemu rastu. Druhá kapitola poskytuje analýzu vývoja hlavných globálnych trendov, ktoré hodnotí aj z pohľadu SR. Analytická časť v tretej kapitole popisuje potenciál regiónov SR z pohľadu ekonomickej výkonnosti a typológie regionálnej štruktúry. Tzv. SWOT analýza v štvrtej kapitole definuje silné a slabé stránky hospodárstva SR, ako aj príležitosti a hrozby vplývajúce na jej budúci hospodársky rozvoj. Piata kapitola stanovuje východiská pre kľúčové oblasti hospodárskej politiky SR, ktoré sú rozpracované formou opatrení v šiestej kapitole. Siedma kapitola sa venuje monitorovaniu pokroku pri napĺňaní hospodárskej politiky a stanovuje rámec pre implementáciu opatrení formou akčných plánov.