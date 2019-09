P. Žiga: Z vyjadrení Fica mám pocit, že sa zastáva extrémistov

Na archívnej snímke zľava Robert Fico a minister hospodárstva SR Peter Žiga. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 11. septembra (TASR) – Minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD) má pocit, že Fico sa svojimi výrokmi v prípade odsúdenia exposlanca NR SR Milana Mazureka zastáva extrémistov.priznal po stredajšom rokovaní vlády.dodal minister hospodárstva. Potvrdil, že v strane o výrokoch svojho predsedu diskutujú, nechcel však tieto diskusie verejne komentovať.Minister spravodlivosti SR Gábor Gál (Most-Híd) zopakoval, že obhajoba Mazureka zo strany Fica je pre nehoAko podotkol po stredajšom rokovaní vlády, je potrebné rešpektovať rozhodnutie súdu.poznamenal Gál. Pripomenul, že nedávno si verejnosť pripomínala deň holokaustu. Ako podotkol, ide o smutné udalosti aMinisterka zdravotníctva SR Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) Ficov komentár posudzovať nechcela, zdôraznila však, že je proti akejkoľvek forme extrémizmu a fašizmu.povedal šéfka rezortu zdravotníctva.Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu a podpredseda Smeru-SD Richard Raši k Ficovmu vyjadreniu na margo rozhodnutia súdu v Mazurekovom prípade povedal, že v tomto prípade bol použitý asi zlý slovosled a bolo to myslené inak. Zároveň je vicepremiér presvedčený, že Fico to nemyslel tak, ako to bolo prezentované v médiách.Predseda Smeru-SD Robert Fico vo videu na sociálnej sieti uviedol, že exposlanec Národnej rady SR Milan Mazurek (ĽSNS) povedal to, čo si myslí takmer celý národ. Fico to vyslovil v súvislosti s právoplatným odsúdeným Mazureka za hanobenie národa, rasy a presvedčenia. Fico tvrdí, že orgány činné v trestnom konaní a súdy často rozhodujú pod tlakom médií, a nie na základe skutočných dôkazov.Mazurek čelil obžalobe pre jeho hanlivé výroky na adresu rómskeho etnika, ktoré majú rasistický charakter, odvysielané v októbri 2016 v Rádiu Frontinus.