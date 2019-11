Páchateľa streľby v škole v Rusku zrejme inšpiroval masaker v USA

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 14. novembra (TASR) - Vyšetrovatelia prípadu streľby v meste Blagoveščensk v Amurskej oblasti na ruskom Ďalekom východe zadržali vo štvrtok príslušníka bezpečnostnej služby, ktorý je podozrivý zo zanedbania svojich povinností. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Interfax.Incident sa odohral vo štvrtok ráno v budove vyššej strednej školy so špecializáciou na stavebníctvo a verejné služby. Streľbu spustil v jednej z tried 19-ročný mladík, ktorý prišiel do školy s legálne držanou poľovníckou puškou, pričom smrteľne zranil jedného zo spolužiakov.Ďalší traja študenti utrpeli zranenia: stav dvoch z nich je po operáciách vážny, tretí zostáva na jednotke intenzívnej starostlivosti.Privolaná polícia sa pokúsila strieľajúceho mladíka spacifikovať a zadržať. Ukryl sa však do jednej z tried, kde spáchal samovraždu.Vyšetrovaním sa zistilo, že spomínaný ochrankár mal len dočasné osvedčenie na prácu pri ochrane objektov a nemal ani doklad o absolvovaní príslušných školení.Ukázalo sa tiež, že pri vstupe do budovy školy nebol bezpečnostný rám na detekciu kovov, informoval Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom), ktorého miestne oddelenie sa týmto prípadom zaoberá.Orgány činné v trestnom konaní zatiaľ nezverejnili motív, ktorý mladíka viedol k útoku.Podľa Interfaxu je však na jeho kanáli na sieti YouTube video, v ktorom mladík schvaľuje konanie Američana Dylana Klebolda, spolupáchateľa masakry v škole Columbine High School z roku 1999. Klebold vtedy spolu s Ericom Harrisom zastrelili 12 študentov a jedného učiteľa a zranili ďalších 24 ľudí. Po útoku obaja spáchali samovraždu.Posledné videopáchateľ streľby v Blagoveščensku na YouTube v stredu, pričom v ňom hovorí o príčinách streľby v Columbine High School.