Pacienta môžu v Británii odpojiť od prístrojov bez súhlasu súdu

Londýn 30. júla (TASR) - Britský najvyšší súd v pondelok rozhodol, že rodiny pacientov trvalo vo vegetatívnom štádiu nebudú už potrebovať právny súhlas na to, aby rozhodli o ukončení zdravotnej starostlivosti takéhoto pacienta, respektíve jeho odpojení od prístrojov. Podľa verdiktu súdu teraz postačí, ak sa o tom dohodnú s ošetrujúcimi lekármi, informovala spravodajská stanica BBC.Podľa sudkyne Jill Margaret Blackovej nedošlo takýmto rozhodnutím k porušeniu Európskeho dohovoru o ľudských právach. Rozhodnutie by mohlo mať dosah na tisíce britských rodín, ktorých blízki sú vo vegetatívnom štádiu. Úrady v Británii totiž podľa BBC evidujú okolo 24.000 ľudí, ktorí sú v trvalom vegetatívnom štádiu či v stave minimálneho vedomia.Otázkou sa britský najvyšší súd začal zaoberať v súvislosti s prípadom bankára, ktorý vlani ako 52-ročný utrpel infarkt, v dôsledku čoho mal vážne poškodený mozog a zostal v kóme, priblížila agentúra AP. Dodala, že prípad bankára - známeho verejnosti pod označením pán Y - skončil na súde pre to, že tento muž nespísal rozhodnutie, ktorým by udržiavanie pri živote vo vegetatívnom štádiu odmietol.Rodina i lekári pána Y sa však podľa BBC zhodli na tom, že by bolo v jeho najlepšom záujme odpojiť ho od prístrojov, keďže šanca na jeho zotavenie už neexistovala.Britská Národná zdravotná služba (NHS) následne požiadala britský súd, aby rozhodol, či je v takomto prípade povinný právny súhlas. Súd dal za pravdu rodine a rozhodol, že postačí, ak sa rodina dohodne s ošetrujúcimi lekármi. Proti tomuto novembrovému rozsudku súdu nižšej inštancie sa však odvolal advokát zastupujúci nespôsobilých, pričom práve jeho odvolanie v pondelok najvyšší súd zamietol.Samotný pán Y skonal ešte pred tým, než sa celá vec dostala na najvyšší súd. Pre dôležitosť otázky, ktorú však jeho prípad nastolil, sa britská justícia i napriek tomu rozhodla s preberaním jeho kauzy na súde pokračovať.