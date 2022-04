Pacienti nesmú odchádzať za lekármi do zahraničia, ako na to?

21.4.2022 (Webnoviny.sk) -Prioritou v zdravotníctve musí byť, samozrejme, pacient, no s tým úzko súvisí jasná a dlhodobá stratégia a jeden spoločný cieľ či vízia. Štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SRsi to plne uvedomuje, systém treba podľa neho zmeniť tak, aby nebol len reaktívny a neriešil krízy. "Mal by byť proaktívny a prevenčný, čo by malo byť práve dlhodobým cieľom. V prípade, že by sa nám to podarilo, pacient by bol našou hlavnou prioritou. Ruka v ruke s tým ide však aj zodpovednosť pacienta za vlastné zdravie," uviedol R. Babeľa. Systém teda treba celý otočiť. Rezort zdravotníctva sa pustil do dvoch zásadných reforiem – celého zdravotného systému, ako aj liekovej politiky. Dve kľúčové veci, na základe ktorých by sme sa mali k želanému stavu postupne dopracovať.Na Slovensku potrebujeme konečne vybudovať funkčné zdravotníctvo, ktoré bude poskytovať moderné a efektívne služby. Keďže v iných krajinách funguje, netreba vymýšľať koleso, len sa zamyslieť nad tým, ako už existujúce a funkčné mechanizmy aplikovať v našich podmienkach. Nie je žiadnym tajomstvom, že zdravotníctvo roky nebolo na Slovensku prioritou, no je čas na zmenu, čo zásadne ukázala aj pandémia. Musíme sa prepnúť do digitálneho nastavenia a začať využívať moderné spôsoby, inovácie, efektívne využívať dáta a vedieť s nimi pracovať tak, aby mali skutočnú pridanú hodnotu. "Cieľom v slovenskom zdravotníckom systéme nie je nakupovať informačné technológie. Cieľom je umožniť lekárom efektívne uzdravovať pacientov s ich pomocou," vysvetlila generálna riaditeľka spoločnosti Oracle SlovenskoPrvý ročník konferencie ITAPA Health&Care poskytne mimoriadne potrebný priestor na diskusiu medzi zástupcami verejnej správy, zdravotnej sféry, farmaceutického priemyslu, technologických spoločností, ako aj inovátormi, lekármi, vedcami či politikmi. Bez kooperácie medzi nimi to jednoducho nejde. Pohľad na situáciu v slovenskom zdravotníctve je v každej sfére odlišný, no každý vie, čo treba zmeniť či zlepšiť. Štát, zdravotná sféra, farmaceutické či technologické spoločnosti, inovátori, lekári či vedci – všetci majú čo ponúknuť, pričom musia spolupracovať na jednom cieli – dostať pacienta a jeho potreby na prvé miesto. Svet sa neustále posúva vpred, všetko sa postupne digitalizuje, zdravotníctvo nemôže byť výnimkou. Práve pandémia rezort zdravotníctva primäla k tomu, aby akcelerovali procesy v rámci digitalizácie."Nemocnice už dávno nie sú len budovy plné postelí. Tradičné predstavy o funkcii a úlohách nemocníc sa dynamicky menia a my sa potrebujeme intenzívne zamyslieť nad tým, čo potrebujú slovenské nemocnice k tomu, aby sa zmenilo vnímanie ich postavenia v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti," uviedlaz Univerzitnej nemocnice v Martine. Ak to podľa nej myslíme s reformou zdravotnej starostlivosti vážne, "musíme sa neodkladne zamerať aj na potreby a požiadavky nemocníc v oblasti inovácií a digitalizácie, ktoré patria k základom starostlivosti orientovanej na pacienta." Jej slová potvrdil aj generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera, podľa ktorého očakávania pacienta formujú služby, na ktoré je zvyknutý v komerčnom prostredí mimo zdravotníctva, ako napríklad v banke. "Ak sa komerčný servis mimo sektora bude zlepšovať rýchlejšie ako kvalita a služby v zdravotníctve, budú sa otvárať nožnice a bude rásť nespokojnosť pacienta. Bude mrzutý z prehnanej byrokracie, čakania a nedostupnosti, keď sa napríklad nebude vedieť objednať na vyšetrenie na dva kliky v mobile. Čaká nás nesmierne veľa práce, pričom cieľom je spokojný pacient," vysvetlil.Význam digitalizácie zdravotníctva si plne uvedomuje aj štát. Podľa generálneho riaditeľa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI)nás pandémia naučila, koľko vecí sa dá vyriešiť online. "Bola by škoda, keby sme tieto vedomosti a skúsenosti nezúročili v podobe ďalšieho zjednodušenia našich životov," uviedol. P. Lukáč sľubuje, že NCZI tento rok spustí viacero proklientsky orientovaných projektov, ktorými rozšíri služby ezdravotníctva a naštartuje využívanie telemedicíny a mHealth.Konferencia ITAPA Health&Care na svojom prvom ročníku prepojí dôležitých aktérov v zdravotníctve, medzi ktorými musí existovať synergia, musia sa navzájom dopĺňať a pomáhať si. Diskutovať sa bude o reformách, plánoch ministerstva zdravotníctva do volieb, digitálnych a device inováciách v zdravotníctve, o udržateľnosti zdravotného systému, potrebách nemocníc, ako aj o efektívnej práci s dátami. Vyvrcholením podujatia bude živá diskusia ITAPA Open Talk na tému "Slovensko má najvýkonnejšie zdravotníctvo v Európe – ako zo sna spraviť realitu?". Stretnú sa v nej minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský, Jana Bittó Cigániková a Vladimír Baláž z Výboru NR SR pre zdravotníctvo a exminister zdravotníctva Richard Raši. Návštevníkov konferencie čaká skutočne bohatý a nabitý program.Informačný servis