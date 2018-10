Pacientom vo svidníckej nemocnici sa budú venovať dobrovoľníci

Ilustračná snímka Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Svidník 11. októbra (TASR) - Detským a starším pacientom v Nemocnici Svet zdravia Svidník budú chvíle strávené v nemocnici spríjemňovať dobrovoľníci. Prečítajú im noviny, vypočujú trápenia, zahrajú sa spoločenské hry alebo len budú mlčky na blízku. Svidnícka nemocnica odštartovala v stredu (10.10.) projekt dobrovoľníckych centier Krajší deň a stala sa tak šiestou v sieti Svet zdravia, ktorá sa doň oficiálne zapojila.uviedla Tatiana Kosťová, autorka a garantka projektu v sieti nemocníc.Projekt vznikol v roku 2016, kedy sa doň zapojili prvé nemocnice siete Svet zdravia, a to v Humennom a Banskej Štiavnici. Vo svidníckej už majú dobrovoľníci za sebou niekoľko odpracovaných hodín.povedal riaditeľ svidníckej nemocnice Svidník Slavko Rodák.Svoju aktivitu dobrovoľníci zameriavajú primárne na pacientov na detskom oddelení a seniorov na doliečovanom a geriatrickom oddelení.Ambasádorom dobrovoľníckeho projektu vo Svidníku sa stal spevák Tomáš Bezdeda, ktorý potešil svojím hudobným vystúpením pacientov aj zamestnancov nemocnice.povedal.Vo svidníckej nemocnici je už prvých päť zaškolených dobrovoľníkov. K dispozícii im je jeden zamestnanec ako ich koordinátor. Najviac záujemcov o dobrovoľnícku činnosť pochádza podľa hovorkyne Jany Fedákovej zo siete nemocníc Svet zdravia z radov študentov, no sú medzi nimi aj dôchodcovia a ľudia v produktívnom veku.Minulý rok projekt realizovali v piatich nemocniciach Sveta zdravia – v Humennom, Banskej Štiavnici, Trebišove, Rimavskej Sobote a Rožňave. Do projektu sa zapojilo 103 aktívnych dobrovoľníkov, ktorí strávili s pacientmi vyše 1170 hodín. Ich služby využilo takmer 3400 prevažne starších pacientov.Tento rok projekt spúšťajú aj nemocnice v Spišskej Novej Vsi, Michalovciach, Dunajskej Strede a Partizánskom.