Pačinda necestuje s Plzňou na sústredenie do Rakúska

Erik Pačinda, archívna snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Plzeň 26. júna (TASR) - Český futbalový klub FC Viktoria Plzeň už pravdepodobne nepočíta so službami slovenského krídelníka Erika Pačindu. Tridsaťročný bývalý hráč Dunajskej Stredy sa nenachádza na 26-člennej súpiske, ktorá cestuje na sústredenie do Rakúska.uviedol asistent trénera Marek Bakoš. Práve bývalý slovenský reprezentant a dlhoročný útočník Plzne po tohtoročnom ukončení profesionálnej kariéry prijal ponuku robiť asistenta hlavnému trénerovi Pavlovi Vrbovi.Okrem Pačindu klub neráta ani so službami Milana Petrželu a Tomáša Hájka. Informáciu priniesol portál idnes.cz.