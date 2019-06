PACKA UŽ NIE JE TRÉNER SLOVENSKEJ ŽENSKEJ HÁDZANÁRSKEJ REPREZENZÁCIE

Ján Packa, archívna snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 19. júna (TASR) - Výkonný výbor Slovenského zväzu hádzanej (SZH) jednomyseľne odvolal trénera ženskej reprezentácie Jána Packu. Viceprezident SZH Ernö Kelecsényi dostal poverenie na rokovanie s kandidátmi, ktorých má predstaviť do 15. augusta.VV SZH sa na svojom stredajšom zasadnutí zaoberal aj hodnotením vystúpenia ženskej reprezentácie v kvalifikácii tohtoročných majstrovstiev sveta. V play off o postup do Japonska nestačili Slovenky na Švédky po dvoch vysokých prehrách 18:33 a 24:45. "povedal prezident SZH Jaroslav Holeša v tlačovej správe.Slovensko sa jedinýkrát kvalifikovalo na svetový šampionát v roku 1995 a obsadilo dvanáste miesto.