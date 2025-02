Pád do Retranslačného žľabu v Jasnej sa stal osudným pre jednu osobu, snaha záchranárov už bola márna

23.2.2025 (SITA.sk) - Jedna osoba zahynula v sobotu 22. februára po tom, čo spadla do Retranslačného žľabu v lokalite Jasná. Ako na svojej internetovej stránke informovala Horská záchranná služba , záchranárov kontaktovali uviaznutí lyžiari s tým, že vidia v žľabe nehybné telo osoby.Na miesto okamžite vyrazili horskí záchranári z Jasnej a rovnako operátor dronu, ktorý vykonal letecký prieskum. O súčinnosť bola tiež požiadaná aj posádka vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby z Popradu.„Po príchode na miesto zahájili záchranári u osoby v bezvedomí rozšírenú kardiopulmonálnu resuscitáciu, ktorá pokračovala aj po prílete vrtuľníka. Žiaľ, osoba utrpela pádom do žľabu zranenia nezlučiteľné so životom, a tak lekár musel konštatovať úmrtie," informovala HZS.Doplnila, že dvojica uviaznutých lyžiarov bola letecky evakuovaná z miesta a nakoľko boli bez zranení pokračovali na vlastnú žiadosť samostatne.