Pád lietadla do mora v Mikronézii si nakoniec vyžiadal jednu obeť

Lietadlo a jeho cestujúci krátko po páde v Mikronézii. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sydney 2. októbra (TASR) - Mŕtve telo jedného pasažiera objavili záchranárivo vraku lietadla Boeing 737-800, ktoré sa v piatok pred pristátím na letisku v Mikronézii zrútilo do mora. Uviedla to v utorok agentúra DPA.Stroj patril spoločnosti Air Nuigini z Papuy-Novej Guiney, ktorá najprv uviedla, že pád lietadla do lagúny prežilo všetkých 47 osôb na palube. Lietadlo sa zrútilo pri pristávacom manévri po tom, čo o 200 metrov minulo dráhu na mikronézskom medzinárodnom letisku Chuuk. Očití svedkovia uviedli, že sa stroj približne hodinu po havárii úplne potopil.Pasažierov sa flotile malých lodí podarilo z čiastočne zaplaveného lietadla zachrániť. Jeden z cestujúcich bol nezvestný, viacero ďalších pasažierov však tvrdilo, že ho videli opúšťať lietadlo ešte pred jeho potopením.Vrak potopeného lietadla cez víkend prehľadávali potápači. Telo nezvestného pasažiera sa našlo v pondelok. Nehoda je stále v štádiu vyšetrovania.