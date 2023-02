Pád lietadla pri Trenčianskych Stankovciach si vyžiadal štyroch mŕtvych, jeden z nich bol policajt (video+foto)

Malé motorové lietadlo spadlo do poľa pri Trenčianskych Stankovciach v stredu 22. februára popoludní. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky, záchranári povolali aj vrtuľník, avšak na mieste nešťastia našli štyroch ľudí už bez známok života.



23.2.2023 -Pri stredajšom páde malého motorového lietadla pri obci Trenčianske Stankovce v okrese TrenčínAko informovala trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti, na mieste udalosti vyhasol životPolícia zároveň potvrdila, že jednou z obetí je aj člen Policajného zboru.„Prípad si prevzal vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne. Na mieste prebiehali do neskorých nočných hodín prvotné vyšetrovacie úkony, v ktorých sa bude pokračovať aj dnes. V predmetnej veci bolo začaté trestné stíhanie, a to vo veci zločinu všeobecného ohrozenia," uviedla polícia s tým, že na miesto nešťastia boli privolaní pracovníci Leteckého a námorného vyšetrovacieho útvaru, ktorí by mali bližšie objasniť okolnosti a príčiny tejto tragédie.