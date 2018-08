Paire s pokutou 16.500 dolárov za nešportové správanie vo Washingtone

Francúzsky tenista Benoit Paire (vpravo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 2. augusta (TASR) - Francúzsky tenista Benoit Paire si od vedenia ATP vyslúžil pokutu 16.500 dolárov za nešportové správanie na turnaji vo Washingtone a nedostatočnú snahu podať čo najlepší výkon. Päťdesiatypiaty hráč svetového rebríčka nezvládol záver zápasu 1. kola proti Cyperčanovi Marcosovi Baghdatisovi. Keď v siedmom geme tretieho setu pokazil ľahký smeč a umožnil súperovi ísť do vedenia 5:2, rozmlátil raketu a v návale frustrácie ju odkopol.Baghdatis sa ho snažil upokojiť, no Paire neprestal vyčíňať a na lavičke zdemoloval ďalšie dve rakety, ktoré museli po ňom upratať zberači. Francúz následne evidentne vypustil záverečný gem. Po skončení duelu ho diváci vypískali. Paire dostal dvojnásobne vyššiu pokutu ako je prémia za účasť v 1. kole podujatia vo Washingtone, ktorý je súčasťou prípravy na grandslamový US Open. Informovali o tom zámorské médiá.