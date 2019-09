Pakistan nepovolil indickému premiérovi preletieť cez svoje územie

Indický premiér Naréndra Módí, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Islamabad 19. septembra (TASR) - Pakistan odmietol povoliť prelet cez svoj vzdušný priestor indickému premiérovi Naréndrovi Módímu. Dôvodom je napätie okolo sporného pohraničného regiónu Kašmír, informovala vo štvrtok stanica ORF.Skutočnosť, že indickému premiérovi nebol povolený prelet ponad Pakistan, oznámil pakistanský minister zahraničných vecí Šáh Mahmúd Kurajší vo videu, ktoré bolo zverejnené v stredu večer. Módí požiadal o vstup do pakistanského vzdušného priestoru počas letu do Nemecka.Stalo sa to už druhýkrát počas jedného mesiaca, čo Pakistan nepovolil vysokopostaveným indickým politikom prelet ponad svoje územie, pripomenula ORF.Napätie medzi Indiou a Pakistanom sa začalo stupňovať, keď India 5. augusta odobrala regiónu Džammú a Kašmír osobitný štatút a zaviedla tam sprísnené bezpečnostné opatrenia. Naí Dillí chce dosiahnuť, aby sa toto územie obývané najmä moslimami viac integrovalo do prevažne hinduistickej Indie.Pakistan toto rozhodnutie označil za "ilegálne" a vyhlásil, že postup Indie len privedie viac moslimov na stranu extrémistov.Napätie sa ešte viac zosilnilo tento týždeň, keď indický minister zahraničných vecí Subrahmanjam Džajšankar pred novinármi uviedol:Pakistan na to odpovedal hrozbou, že bude reagovať na každý akt agresie zo strany Indie.Väčšina historického územia Kašmíru je rozdelená medzi regionálnych rivalov Indiu a Pakistan, pričom oba štáty si robia nároky na celú túto oblasť. V indickom zväzovom štáte Džammú a Kašmír prebieha od roku 1989 ozbrojené povstanie proti indickej vláde.Najmenšiu časť historického Kašmíru s názvom Aksai Čin ovláda napriek indickým nárokom Čína. Pakistan čínsku zvrchovanosť nad touto oblasťou uznáva.