Pakistan opätovne otvoril svoj vzdušný priestor

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Karáči 16. júla (TASR) - Pakistan v utorok opätovne plne otvoril svoj vzdušný priestor pre všetky civilné lietadlá, čím sa ukončili niekoľkomesačné reštrikcie postihujúce hlavné medzinárodné trasy - vrátane tej z Indie - po tom, ako zrážky medzi týmito dvoma jadrovými mocnosťami takmer vyústili do vojnového konfliktu.uviedol vo vyhlásení pakistanský Úrad pre civilné letectvo (CAA).Hovorca CAA pre tlačovú agentúru AFP potvrdil, že znova bola otvorená i východná časť vzdušného priestoru pozdĺž štátnych hraníc s Indiou.Pakistan kompletne zatvoril svoj vzdušný priestor po tom, čo sa po leteckých súbojoch vo februári zintenzívnilo napätie medzi Islamabadom a Naí Dillí. Pakistan o mesiac neskôr zrušil niekoľko reštrikcií, ale ponechal v platnosti obmedzenie pre východnú časť svojho vzdušného priestoru.Uzavretie narušilo indické lety smerujúce na západ, prinútilo Pakistanské medzinárodné aerolínie (PIA) prerušiť prevádzku niekoľkých letov a účinne zablokovalo hlavné medzinárodné trasy smerujúce do, ako aj z Islamabadu a Láhauru - napríklad trasu thajskej leteckej spoločnosti Thai Airways z Islamabadu do Bangkoku.Krízu medzi oboma krajinami odštartoval vo februári samovražedný bombový útok v Indiou spravovanej časti regiónu Kašmír, pri ktorom zahynulo 40 členov bezpečnostných síl. K zodpovednosti zaň sa neskôr prihlásila povstalecká skupina Džajše Mohammad so základňou v Pakistane.India o niekoľko dní neskôr odpovedala cezhraničným leteckým útokom na Pakistan, čo spustilo rýchlu sériu útokov a leteckých súbojov medzi týmito úhlavnými rivalmi v súvislosti s ovládaním Kašmíru. Vyhrotenie situácie vyvolalo obavy z možného vojnového konfliktu.Pakistanskí a indickí vojaci pokračujú v prestrelkách na línii kontroly (LOC) - de facto hranici rozdeľujúcej Kašmír, pričom o život prišlo na oboch stranách niekoľko civilistov.Kašmír je rozdelený medzi Indiu a Pakistan od roku 1947, keď sa skončila koloniálna nadvláda Británie. Obe krajiny si nárokujú celé územie tohto himalájskeho regiónu a viedli oň už dve vojny.