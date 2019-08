Pakistan vylúčil vojenskú akciu proti Indii kvôli sporu o Kašmír

Ilustračná snímka. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Islamabad 8. augusta (TASR) - Pakistan neprikročí k vojenskej akcii proti svojmu úhlavnému nepriateľovi Indii v spore o Kašmír a namiesto toho bude hľadať politické a právne možnosti, ktorými sa posnaží spochybniť nedávnu zmenu štatútu Indiou spravovanej časti tohto himalájskeho regiónu. Vyhlásil to vo štvrtok pakistanský minister zahraničných vecí Šáh Mahmúd Kurajší, ktorého citovali tlačové agentúry AP a AFP.Pondelkový krok Naí Dillí - odobratie štatútu špeciálnej autonómie štátu Džammú a Kašmír - dostal Indiou spravovanú časť regiónu pod jej priamu nadvládu. Dané rozhodnutie prehĺbilo animozitu medzi oboma susediacimi krajinami, ktoré už v minulosti viedli o Kašmír dve zo svojich troch vzájomných vojen.Kurajší na tlačovej konferencii v Islamabade ďalej uviedol, že čoskoro pocestuje do Číny, kde bude tamojších predstaviteľov informovať o vzniknutej situácii. Diplomat zároveň odmietol tvrdenie Naí Dillí, že inkriminované zmeny sú vnútornou záležitosťou Indie a Islamabad by si mal znovu premyslieť vyhostenie indického veľvyslanca.dodal Kurajší. Pakistanský premiér Imrán Chán medzitým varoval pred globálnymi následkami prípadnej vojny medzi Pakistanom a Indiou - dvoma krajinami disponujúcimi jadrovými zbraňami.Prevažne moslimský Kašmír je dlhodobo neuralgickým bodom vo vzťahoch medzi Pakistanom a Indiou, ktoré si na región nárokujú od roku 1947, keď obe získali nezávislosť od koloniálnej Británie.