Pakistanská kresťanka Ásijá bíbí je už v zahraničí so svojou rodinou

Na archívnej snímke z 20. novembra 2010 je kresťanka Ásíja Nórínová, známejšia pod menom Ásijá bíbí. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 8. mája (TASR) - Kresťanka Ásíjá Nóríová, ktorú v Pakistane pôvodne odsúdili na trest smrti za rúhanie, je už v zahraničí, kde sa stretla s členmi svojej rodiny. Informovala o tom v stredu agentúra AFP. Kam Nóríová odišla, nie je jasné, podľa neoficiálnych informácií by sa mala nachádzať v Kanade.Agentúra citovala zdroj z pakistanskej vlády, podľa ktorého Nórínová - mediálne známa pod menom Ásijá bíbí - odcestovala z Pakistanu. Zdroj zdôraznil, že tak urobila z vlastného rozhodnutia.Šéf americkej diplomacie Mike Pompeo následne potvrdil, že táto pakistanská kresťanka je už na slobode a v bezpečí. "uviedol minister vo vyhlásení.Podľa agentúry AFP sa tým zavŕšila celá kauza okolo Nóriovej, ktorá sa tiahla celé desaťročie a priťahovala pozornosť svetových médií. Za jej prepustenie dlhodobo lobovali medzinárodné ľudskoprávne skupiny, politici i náboženskí lídri.Nie je pritom jasné, kde sa Nóríová v súčasnosti nachádza. Nóriovej právnik Sajf al-Mulúk a viaceré bezpečnostné zdroje z Pakistanu pre AFP potvrdili, že odišla do Kanady. Kanadská vláda sa však k týmto správam odmietla vyjadriť.Britská premiérka Theresa Mayová v stredajšom vystúpení v parlamente naznačila, že Nóríová dostala ponuku usadiť sa v Kanade. Kanadský premiér Justin Trudeau ešte vlani v novembri uviedol, že jeho vláda o tejto možnosti rokuje s Pakistanom. V stredu však správy o Nóríovej údajnom príchode do Kanady odmietol komentovaťÁsiju bíbí, matku piatich detí, pôvodne v roku 2010 odsúdili na smrť obesením za údajné rúhačské slová, ktoré mala rok predtým vysloviť počas hádky s moslimkami. Verdikt bol vynesený na základe kontroverzných pakistanských zákonov o rúhaní.Nóríová roky čakala vo väzení na popravu. V októbri 2018 ju však oslobodil pakistanský najvyšší súd, čo rozhorčilo miestnych zástancov radikálneho islamu. Odvolanie voči oslobodzujúcemu verdiktu bolo definitívne zamietnuté v januári 2019.Odvtedy bola zrejme zadržiavaná v ochrannej väzbe v Pakistane, kde čakala na udelenie azylu v tretej krajine.