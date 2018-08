Pakistanské opozičné strany obviňujú protivníkov z volebného podvodu

Muž volí v Islamabade počas parlamentných volieb v Pakistane v stredu 25. júla 2018, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Islamabad 8. augusta (TASR) - Opozičné strany v Pakistane usporiadali v stredu protestné zhromaždenie v hlavnom meste Islamabad, kde vyzývali šéfa orgánu dohliadajúceho na voľby, aby odstúpil z funkcie vzhľadom na údajný podvod a nezrovnalosti, sprevádzajúce júlové parlamentné voľby. Informovala o tom tlačová agentúra AP.Protest za účasti stoviek prívržencov opozície sa konal iba niekoľko hodín po tom, ako súčasná prechodná vláda oznámila, že sa pokúsi odovzdať moc nástupníckemu kabinetu už 14. augusta, keď Pakistan oslavuje svoj Deň nezávislosti. Na post premiéra bol nominovaný bývalý kriketový šampión Imrán Chán, ktorého Pakistanské hnutie za spravodlivosť (PTI) oficiálne získalo vo voľbách najviac hlasov.Chánovi protivníci tvrdia, že pakistanská armáda zasiahla do volieb z 25. júla v jeho prospech. Ozbrojené sily to popreli, zatiaľ čo samotný Chán prisľúbil, že toto tvrdenie nechá preveriť.Tím pozorovateľov, ktorý vyslala na pakistanské voľby EÚ, po hlasovaní konštatoval, že výsledky sú vo veľkej miere dôveryhodné, uviedla AP.Hlavným súperom PTI bola strana bývalého premiéra Naváza Šarífa, ktorý je v súčasnosti vo väzbe. Vo voľbách mohlo hlasovať vyše 105 miliónov oprávnených voličov, o ktorých priazeň sa uchádzalo viac ako 11.000 kandidátov na poslancov celoštátneho parlamentu a provinčných zhromaždení.Chánovo hnutie síce získalo najväčší počet kresiel v parlamente, väčšinu si však nezabezpečilo. Ešte v auguste by sa preto malo pokúsiť zostaviť koaličnú vládu.