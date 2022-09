Pakt Fico – Matovič vládne Slovensku, vyhlásil Drucker a Hlina nevylúčil, že bude veľký protest za odvolanie šéfa OĽaNO (video)

O náhodu vraj nejde

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Možno spravia veľký protest

22.9.2022 (Webnoviny.sk) - Predseda mimoparlamentnej strany Dobrá voľba a Umiernení Tomáš Drucker tvrdí, že dnes vládne mocensko-politický pakt Fico - Matovič.„Znie to neuveriteľne, ale začnime si všímať skutky a nie reči,“ uviedol Drucker vo štvrtok na tlačovej konferencii a oznámil, že predseda Smeru - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico chráni lídra hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Ako príklad predseda Dobrej voľby uviedol hlasovanie v Národnej rade (NR) SR o vyslovení súhlasu parlamentu o väzobnom stíhaní Roberta Fica. „Dopadlo to tak, že chýbali presne hlasy OĽaNO,“ povedal Drucker.Tomáš Drucker tvrdí, že to nie je náhoda. „V lete sa rozprávalo o tom, či Smer-SD podporí odvolanie Igora Matoviča z postu ministra financií. A Smer-SD povedal, že svoje hlasy nedodá“.Člen predsedníctva strany Radoslav Baťo dodal, že „ich spolupráca funguje dnes lepšie ako fungovala spolupráca štvorkoalície“. Podľa Baťa sa Matovič spája s Ficom preto, lebo líder OĽaNO „vie, že už nikdy nebude v žiadnej vláde. Som presvedčený, že vo vláde je naposledy. Napriek tomu, že sa tento pakt tvári, že neexistuje, lebo Fico s Matovičom sú úhlavní nepriatelia, už čoskoro môže vyjsť najavo, ako to naozaj je“.Ak Smer-SD nepodporí odvolanie Igora Matoviča z postu ministra financií, tak to bude podľa Baťa ďalším dôkazom, že mocensko-politický pakt Fico - Matovič funguje. Zároveň oznámil, že sa vo štvrtok pridávajú k výzvam demokratických politikov a verejnosti, že je nevyhnutné, aby vláda Eduarda Hegera (OĽaNO) „s tichou podporou Smeru skončila čo najskôr“.Podpredseda Dobrej voľby a Umiernených Alojz Hlina nevylúčil, že spravia veľký protest na odvolanie Igora Matoviča z postu ministra financií.