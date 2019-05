Pál Csáky: Nový europarlament bude komplikovanejší

Na snímke kandidát do Európskeho parlamentu za Stranu maďarskej komunity (SMK) europoslanec Pál Csáky počas rozhovoru pre TASR v Bratislave 12. mája 2019. Voľby do Európskeho parlamentu sa budú na Slovensku konať 25. mája. Občania budú vyberať 14 europoslancov. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. mája (TASR) - Nový Európsky parlament bude vzhľadom na nárast radikalizmu komplikovanejší. Myslí si to europoslanec Pál Csáky z SMK, ktorý sa opäť uchádza o miesto v europarlamente.Hoci súhlasí, že EÚ nie je bez problémov, účelovú populistickú kritiku Bruselu odmieta. Hovorí o hľadaní riešení. V rozhovore pre TASR povedal aj to, že by chcel iniciovať analýzu, ktorá by ukázala, čo v EÚ funguje a čo nie. Tiež by bol za opätovné rozdelenie kompetencií. Niektoré by vrátil na národnú až regionálnu úroveň.