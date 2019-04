Páleník: Dôchodkový strop by sa mal viazať na vek dožitia v zdraví

Na snímke Viliam Páleník. Foto: TABLET.TV Foto: TABLET.TV

Bratislava 9. apríla (TASR) - Zastropovanie dôchodkového veku na 64 rokov je realita, hoci je to ekonomicky diskutabilné rozhodnutie. Dôchodkový vek by sa nemal určiť administratívne, mal by sa však viazať na vek dožitia v dobrom zdraví. V diskusnej relácii na Tablet TV to povedal ekonóm Viliam Páleník zo Slovenskej akadémie vied.konštatoval Páleník s tým, že pokiaľ sa nič nezmení, týmto rozhodnutím sa bude po roku 2030 prehlbovať diera vo verejných financiách. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť analyzovala, že výkonnosť slovenskej ekonomiky sa o tri desaťročia v dôsledku tohto opatrenia zníži. V takom prípade sa budú musieť buď znížiť dôchodky, alebo sa výrazne zvýšiť dane a odvody.vysvetlil Páleník.V súčasnosti je na Slovensku viac ako milión starobných dôchodcov. Z nich asi 130.000 vlani poberalo dôchodok a aj pracovalo.dodal Páleník.Národná rada SR koncom marca schválila, že dôchodkový vek na Slovensku sa ústavne zastropuje na 64 rokov. Do Ústavy SR sa dostane formulácia, že. Ženy však budú môcť ísť do dôchodku skôr, a to za výchovu dieťaťa. Ženám, ktoré vychovali jedno dieťa, bude znížený vek odchodu do dôchodku o šesť mesiacov. Matky, ktoré vychovali dve deti, budú odchádzať do dôchodku o jeden rok skôr a ženy s troma a viac deťmi by mali byť zvýhodnené o rok a pol. Návrh kritizovali viacerí odborníci, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, názory neboli jednotné ani v koalícii.