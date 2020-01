Páleníková do konca sezóny opäť v drese Piešťanských Čajok

Na snímke v popredí krídelníčka tímu Piešťanské Čajky Terézia Páleniková. Foto: TASR - Martin Palkovič Foto: TASR - Martin Palkovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Piešťany 3. januára (TASR) - Slovenská basketbalová reprezentantka Terézia Páleníková sa v novom roku dohodla na návrate do tímu Piešťanských Čajok, kde bude pôsobiť do konca prebiehajúcej sezóny. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.Do tímu sa vrátila po viac než roku, za Piešťany hrala v rokoch 2014 až 2018. Dvadsaťštyriročná T. Páleníková odohrala uplynulý ročník v poľskom Sleza Vroclav, no po ňom musela pre zdravotné problémy prerušiť kariéru. Teraz ju chce obnoviť vo svojom niekdajšom pôsobisku. "Slovenská reprezentantka prezradila, že dôvodom pauzy bol problém s tráviacim ústrojenstvom. "o," uviedla pre oficiálnu stránku klubu.