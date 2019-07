Palestína nesie zodpovednosť za terorizmus počas druhej intifády

Ilustračná snímka. Foto: TABLET.TV Foto: TABLET.TV

Jeruzalem 8. júla (TASR) - Súd v Jeruzaleme dnes rozhodol o tom, že palestínska samospráva nesie zodpovednosť za útoky proti Izraelčanom, ku ktorým došlo počas tzv. druhej intifády. Písala o tom agentúra DPA.Súd tiež rozhodol, že za útoky sú zodpovední okrem iných aj Organizácia za oslobodenie Palestíny a palestínsky prezident Mahmúd Abbás.Uznesenie súdu bolo reakciou na žalobu, ktorú podala za členov rodín obetí 17 teroristických útokov ľudskoprávna organizácia Šurat ha-Din.Súd by mal podľa DPA následne ešte určiť výšku odškodného, ktoré by palestínska samospráva mala uhradiť obetiam útokov. Tá by sa podľa Šurat ha-Din mohla vyšplhať až do výšky jednej miliardy šekelov (približne 250 miliónov eur).Ako pripomína DPA, dané rozhodnutie súdu prichádza v čase, keď palestínska samospráva čelí vážnym finančným problémom po tom, ako začal Izrael ešte vo februári zmrazovať časť finančných prostriedkov, ktoré pre Palestínčanov získava z daní a ciel.Izrael tento krok ospravedlnil poukazom na to, že palestínska samospráva z týchto peňazí vypláca okrem iného aj kompenzácie pre rodiny palestínskych útočníkov, ktorí buď zahynuli, alebo sú väznení v súvislosti s útokmi na izraelské ciele.Palestínska samospráva sa v tejto súvislosti rozhodla odmietnuť všetky prostriedky, ktoré jej Izrael vypláca z daní a z ciel, čo však predstavuje zhruba 60 percent jej rozpočtu. Ten zodpovedá v prepočte sume približne 169,5 milióna eur mesačne.Počas druhej intifády v rokoch 2000 až 2005 zahynulo pri útokoch a násilnostiach viac ako 1000 Izraelčanov a 3500 Palestínčanov.