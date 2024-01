Palestínčania nemôžu byť tlačení do odchodu z Gazy, reagoval Blinken na úmysly izraelských ministrov

Riešenie súčasnej krízy

Situácia sa zhoršuje

8.1.2024 (SITA.sk) - Americký minister zahraničia povedal, že Palestínčanov nemožno tlačiť do odchodu z Pásma Gazy. Antony Blinken reagoval na vyjadrenia niektorých izraelských ministrov, ktorí vyzývajú na presídlenie Palestínčanov. Informuje o tom spravodajský portál BBC.„Palestínski civilisti musia mať možnosť vrátiť sa domov hneď, ako to podmienky dovolia. Nemôžu, nesmú byť tlačení na odchod z Gazy,“ povedal Blinken v Katare, ktorý je jednou zo zastávok jeho aktuálnej cesty po Blízkom východe.Izraelský krajne pravicový minister financií Becalel Smotrič vyzval Palestínčanov, aby opustili Pásmo Gazy a uvoľnili miesto Izraelčanom, ktorí by mohli spraviť, aby „púšť rozkvitla“. Minister národnej bezpečnosti Itamar Ben-Gvir zase vyzval na povzbudenie migrácie obyvateľov palestínskej enklávy, čo vníma ako „riešenie“ súčasnej krízy.Oficiálne vyhlásenia izraelskej vlády hovoria o tom, že sa Gazania budú môcť vrátiť do svojich domovov, hoci zatiaľ nenaznačila, ako a kedy to bude možné. Medzičasom sa situácia v Pásme Gazy naďalej zhoršuje.Zdravotníci tvrdia, že už ani zdravotnícke zariadenia nie sú bezpečné. Tri medzinárodné zdravotné organizácie oznámili, že sa sťahujú z nemocnice al-Aksá v centrálnej časti územia po tom, ako Izrael nariadil evakuáciu.