Palestínčanka Ahid Tamímíová očakáva svoju politickú budúcnosť

Jeruzalem 30. júla (TASR) - Mladá Palestínčanka Ahid Tamímíová, ktorá sa stala ikonou odboja palestínskych Arabov proti už pol storočia trvajúcej izraelskej vojenskej okupácii, očakáva svoju "politickú budúcnosť".V rozhovore pre agentúru AP v pondelok uviedla, že chce získať právnický diplom, aby mohla zdokumentovať porušovanie ľudských práv.Sedemnásťročné dievča zadržali vlani v decembri a odsúdili na osem mesiacov väzenia za to, že udieralo izraelských vojakov. Prepustili ju v nedeľu predčasne aj s jej matkou, ktorú izraelské orgány takisto zatkli a umiestnili do väzby.Po prepustení z väzby uviedla, že bude aj naďalej pokračovať v boji za práva Palestínčanov. Na otázku, či by udrela izraelského vojaka ešte raz a riskovala tak opäť väzenie, odpovedala však zdržanlivo.dodala.Ahid čelila pred vojenským súdom 12 obvineniam z rôznych trestných činov vrátane napadnutia a poburovania. Tých sa údajne dopustila pri viacerých konfrontáciách s vojakmi.Pri jednej z týchto potýčok, ktorú zachytáva videozáznam zverejnený koncom vlaňajšieho roka na sociálnych sieťach, fackala, udierala a kopala v predjordánskej dedine Nabí Sálih dvoch izraelských vojakov, pričom tí sa väčšinou odvetných úderov zdržali.Mnohí Palestínčania odvtedy Tamímíovú oslavujú ako hrdinku vzdorujúcu izraelskej okupácii Predjordánska, zatiaľ čo Izraelčania o nej hovoria ako o agitátorke snažiacej sa vyprovokovať vojakov pred kamerou v rámci palestínskej PR kampane.