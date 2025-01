Palestínske ministerstvo zdravotníctva podhodnotilo počet úmrtí v Pásme Gazy, môže ich byť až o 40 percent viac

Väčšinu úmrtí tvoria ženy a deti

Nezahŕňa tisíce nezvestných

11.1.2025 (SITA.sk) - Počet obetí v Pásme Gazy počas prvých deviatich mesiacov vojny medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas bol približne o 40 percent vyšší, ako zaznamenalo palestínske ministerstvo zdravotníctva. Tvrdí to výskum publikovaný v piatok v lekárskom časopise The Lancet.Počet mŕtvych v Pásme Gazy sa stal súčasťou búrlivých diskusií, odkedy Izrael spustil vojenskú operáciu proti Hamasu v rámci odozvy na bezprecedentný útok palestínskej militantnej skupiny zo 7. októbra 2023.Do 30. júna minulého roka ministerstvo zdravotníctva v Pásme Gazy ovládanom Hamasom evidovalo 37 877 obetí vojny. Nová recenzovaná štúdia však použila údaje z ministerstva, online prieskumov a nekrológov na sociálnych sieťach, a na základe toho odhaduje, že v spomenutom období prišlo v Pásme Gazy o život 55 298 až 78 525 ľudí.Štúdia sa najviac prikláňa k číslu 64 260 obetí, čo by znamenalo, že ministerstvo zdravotníctva v Pásme Gazy podhodnotilo počet úmrtí k 30. júnu 2024 o 41 percent. Uvedené číslo je zhruba 2,9 percenta predvojnovej populácie Pásma Gazy, alebo „približne každý 35. obyvateľ“. Skupina vedcov pod vedením Spojeného kráľovstva tiež odhadla, že 59 percent úmrtí tvoria ženy, deti a starší ľudia.Počet obetí sa týkal iba úmrtí spôsobených traumatickými zraneniami, takže nezahŕňal úmrtia z nedostatku zdravotnej starostlivosti alebo jedla, ani tisíce nezvestných, o ktorých sa predpokladá, že sú pochovaní pod troskami.Vo štvrtok palestínske ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že počas 15 mesiacov vojny zomrelo 46 006 ľudí. V Izraeli mal útok Hamasu v roku 2023 za následok smrť 1 208 ľudí, väčšinou civilistov. Izrael opakovane spochybňuje dôveryhodnosť údajov ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy. Organizácia Spojených národov (OSN) však tvrdí, že sú spoľahlivé.