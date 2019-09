Palestínsky prezident Abbás je proti možnej novej vláde Netanjahua

Palestínsky prezident Mahmúd Abbás. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Oslo 19. septembra (TASR) - Palestínsky prezident Mahmúd Abbás v stredu uviedol, že bude proti novej izraelskej vláde vedenej Benjaminom Netanjahuom. Informovala o tom agentúra AFP.Abbás sa tak vyjadril po tom, ako utorkové parlamentné voľby v Izraeli nepriniesli jasného víťaza a je možné, že politikov čakajú náročné rokovania o vytvorení vlády národnej jednoty.odpovedal Abbás počas návštevy Osla na otázku, koho by preferoval, čo sa týka novej izraelskej vlády.Palestínsky minister zahraničných vecí Rijád Málikí pritom v stredu uviedol, že Palestínčania sú pripravení zapojiť sa do dialógu s akýmkoľvek budúcim izraelským lídrom.povedal novinárom v Osle Málikí. V izraelských voľbách jasne nezvíťazila ani strana Likud premiéra Netanjahua, ani jej hlavný rival - strana Modrá a biela Bennyho Ganca, pripomína AFP.Návšteva Abbása a Málikího v Osle sa uskutočňuje pred budúcotýždňovým stretnutím Kontaktného výboru darcov pre Palestínčanov (AHLC) v New Yorku, ktorý vedie Nórsko.