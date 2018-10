Palestínsky prezident hrozí Hamasu zastavením financovania pásma Gazy

Palestínsky prezident Mahmúd Abbás. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 5. októbra (TASR) - Palestínsky prezident Mahmúd Abbás vo štvrtok uviedol, že ak radikálne hnutie Hamas neodovzdá palestínskej samospráve vládu v pásme Gazy, bude čeliť dôsledkom. Napísal to v piatok denník Jerusalem Post.Ďalšie kolo rokovaní medzi predstaviteľmi palestínskej samosprávy a militantného hnutia Hamas, ktoré od roku 2007 ovláda pásmo Gazy, sa podľa izraelských médií skončili bez výsledku a Abbás údajne pohrozil úplným zastavením financovania pásma Gazy, ak sa Hamas na tomto území odmietne vzdať vlády.uviedol pre izraelský armádny rozhlas izraelský minister energetiky Juval Steinitz.Líder radikálneho krídla Hamasu Mahmúd Zahár minulý týždeň povedal, že Abbás plánuje proti tejto organizácii zaviesť drastické opatrenia, ako zastavenie vyplácania miezd pracovníkom Hamasu.Palestínska samospráva a Hamas sa usilujú o zmierenie už niekoľko rokov. Ich úsilie je intenzívnejšie, odkedy sa sprostredkovania rozhovorov medzi oboma stranami pred niekoľkými mesiacmi ujal Egypt. Hamas však obviňuje palestínsku samosprávu, že vedie Gazu do konfliktu a nalieha na Egypt, ktorý by mal primäť Abbása, aby pristúpil na zmierenie.uviedol minulý týždeň pre talianske médiá líder Hamasu Jahjá Sinwár.Hamas, ktorý je Izraelom a väčšinou západných krajín označovaný za teroristickú organizáciu, prevzal kontrolu nad pásmom Gazy v roku 2007. Izrael a Egypt následne na toto územie uvalili blokádu, ktorú zdôvodňujú obavami o bezpečnosť svojich štátov.Palestínska samospráva má sídlo v Predjordánsku.