Palestínskym kresťanom nosí darčeky Papa Noel

Bratislava 24. decembra (TASR) – Palestínski kresťania oslavujú Vianoce s Papa Noelom, ktorý na Štedrý večer nosí darčeky namiesto slovenského Ježiška. Vianočná večera nie je jednotná, avšak bežne si ľudia pripravujú slávnostné jedlo v podobe grilovaného mäsa alebo aj vína. Pre TASR to uviedol palestínsky kresťan Toni, ktorý sa narodil v Jeruzaleme a na Slovensku žije vyše 30 rokov.uviedol Toni na adresu Vianoc medzi palestínskymi kresťanmi. Ich Papa Noel je organizovaný cirkevnou inštitúciou alebo občianskym združením a sprevádzajú ho so zvončekom pomocníci, ktorí s ním nosia darčeky. Papa Noel vnáša do sviatkov atmosféru najmä z dôvodu radosti obdarovaných detí.Na Prvý sviatok vianočný si po svätej omši palestínski kresťania zvyknú gratulovať a želať pokoj a lásku.doplnil Toni.Ako priblížil, vianočná večera je v jeho rodisku nejednotná, avšak ľudia si slávnostné jedlo pripravujú. To pozostáva často z najmä grilovaného jahňacieho mäsa, ryže s mletým mäsom alebo zeleninových šalátov. Palestínski kresťania zvyknú tiež piť počas Vianoc víno alebo arak.Toni sa počas svojich troch desaťročí na Slovensku prispôsobil zvykom rodiny jeho slovenskej manželky s tým, že sa sám považuje za praktizujúceho kresťana. Z toho dôvodu vníma Vianoce ako sviatky narodenia Ježiša Krista:Jeho vianočná večera bude na Štedrý deň pozostávať z klasických oplátok s medom a cesnakom, kusu jablka s orechom a kombináciou hrachovej a hríbovej polievky.uzavrel Toni.