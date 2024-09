Palmer z Chelsea prepísal históriu Premier League a Manchester City prišiel o prvé miesto v tabuľke

Druhý gól bol z jedenástky

29.9.2024 (SITA.sk) - Futbalista Cole Palmer z londýnskeho FC Chelsea sa stal prvým hráčom v 32-ročnej histórii Premier League , ktorý strelil štyri góly v prvom polčase.Rodák z Manchestru zažiaril v prvom dejstve súboja 6. kola, v ktorom „The Blues“ zvíťazili nad Brightonom Hove and Albion 4:2. Všetky presné zásahy pritom Palmer dosiahol v priebehu dvadsiatich minút. Tvorca hry londýnskeho veľkoklubu dvakrát skóroval z hry, druhý gól dal z penalty a tretí zo štandardnej situácie.„Mal som dať päť, možno až šesť gólov. Moja prvá príležitosť sa neujala, ale tušil som, že prídu ďalšie šance. Súper nás veľmi vysoko napádal, takže som vedel, že sa pre mňa ešte nejaké priestory odkryjú a dostanem sa do koncovky,“ povedal Angličan.Štyri góly v jednom zápase dosiahol aj v minulej sezóny. Vtedy sa mu to podarilo pri výhre 6:0 nad FC Everton.Okrem Palmerovho míľnika sa v prostredí najvyššej anglickej súťaže diskutuje aj o zmene lídra tabuľky. Keďže v sobotu popoludní dovtedy vedúci Manchester City iba remizoval na ihrisku Newcastlu United 1:1 a FC Liverpool o pár hodín neskôr triumfoval na štadióne Wolverhamptonu , na čelo sa po prvý raz dostali futbalisti od rieky Mersey.V drese „The Reds“ sa strelecky presadili Ibrahima Konaté a z pokutového kopu Mohamed Salah . „V žiadnom prípade to nebol jednoduchý duel. Žiadna povinná jazda. Som v Anglicku pomerne krátko, ale už teraz mi je absolútne jasné, že v každom stretnutí nás čaká veľký boj,“ zhodnotil kouč Arne Slot , ktorý zasadol na lavičku Liverpoolu pred aktuálnou sezónou.V sobotňajšom 6. kole úlohu favorita splnil aj londýnsky Arsenal. Tím zo severu hlavného mesta síce stratil proti nováčikovi z Leicesteru City dvojgólové vedenie, no dvomi zásahmi v nadstavenom čase rozhodol o zisku troch bodov. „Páči sa mi, že sme našli tú správnu odpoveď. Mužstvo je psychicky odolné, čo aj ukázalo. Nie som si istý, či by sme tento duel pred dvomi rokmi dokázali vyhrať,“ zhodnotil kormidelník Arsenalu Mikel Arteta.„Kanonieri“ majú aktuálne v tabuľke 14 bodov, teda o jeden bod menej ako Liverpool.