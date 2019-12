Palubný personál aerolínií Germanwings vstúpil do trojdňového štrajku

Na archívnej snímke Airbus 320 nemeckej leteckej spoločnosti Germanwings. Foto: TASR/AP/Frank Augstein Foto: TASR/AP/Frank Augstein

Berlín 30. decembra (TASR) - O polnoci z nedele na pondelok vstúpili členovia palubného personálu nízkonákladovej nemeckej leteckej spoločnosti Germanwings do štrajku. Akcia, na ktorú vyzvala koncom minulého týždňa odborová organizácia UFO zastupujúca palubný personál a ktorá bude trvať tri dni, by mala zasiahnuť zhruba 180 letov.Ako uviedla agentúra DPA, informácie o počte letov, ktorých sa trojdňový štrajk dotkne, pravidelne aktualizuje na svojej webovej stránke sesterská spoločnosť Eurowings. Z celkovej flotily 140 lietadiel firmy Eurowings približne 30 strojov prevádzkujú aerolínie Germanwings.Podľa hovorkyne spoločnosti Eurowings štrajk ovplyvní zhruba 15 % z celkového počtu plánovaných letov tejto firmy. "Z plánovaných 1200 letov počas obdobia trvania štrajku sa viac než 1000 zrealizuje," povedala pre DPA.Štrajk zasiahne väčšinou lety na domácich linkách, ovplyvní však aj niektoré lety do Rakúska a Švajčiarska. Dôvodom štrajku sú najmä platové požiadavky a pravidlá týkajúce sa práce na čiastočný pracovný úväzok.