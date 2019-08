Palubný personál Ryanairu v Portugalsku vstúpil do päťdňového štrajku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Lisabon 21. augusta (TASR) - Palubný personál leteckej spoločnosti Ryanair v Portugalsku vstúpil v stredu do päťdňového štrajku. Aerolínie varovali cestujúcich, že to môže ovplyvniť menší počet letov. Vláda pritom nariadila pracovníkom, aby poskytli minimálne služby a zabránili tak chaosu.Štrajk za lepšie platové a pracovné podmienky zvolal odborový zväz zamestnancov civilného letectva (SNPVAC). A je prvým z plánovanej série protestných akcií zamestnancov Ryanairu v Írsku, Británii a Španielsku. Prichádza tiež rok po tom, ako štrajky za lepšie platy a podmienky prinútili najväčšieho nízkonákladového dopravcu v Európe zrušiť stovky letov.Ryanair v utorok (20. 8.) uviedol, že štrajk v Portugalsku prinesie len malé zmeny v rozvrhu letov z tamojších základní, o ktorých boli dotknutí zákazníci informovaní. Na letiskách v Lisabone, Porto a Faro zatiaľ neboli hlásené žiadne meškania ani rušenia letov.Vedenie aerolínií tvrdí, že od minuloročných štrajkov dosiahlo významný pokrok a uzatvorilo kolektívne pracovné zmluvy s viacerými pilotnými zväzmi v Európe.Ale SNPVAC tvrdí, že Ryanair odmietol dodržať protokol podpísaný v novembri minulého roka, ktorý zahŕňa platenú dovolenku, presnejšie 22 dní dovolenky ročne, a tiež úplné dodržiavanie portugalského rodičovského práva.Vzhľadom na to, že štrajk sa koná v čase najrušnejšej letnej sezóny, portugalská vláda stanovila, že Ryanair a jeho personál majú zabezpečiť "minimálnu službu".SNPVAC označil toto nariadenie za „hrubé“ a vyhlásil, že podkopáva právo na štrajk.Belgické odborové zväzy CNE a ACVPULS zase v utorok informovali členov, že nemusia vyhovieť žiadosti Ryanairu, aby zaskočili za štrajkujúci personál v Portugalsku.Aj španielsky zväz STICPLA poslal svojim členom list, v ktorom píše, že nie sú povinní „reagovať na výzvy spoločnosti“, ak majú práve deň voľna alebo sú na dovolenke.Odborové zväzy v Španielsku zároveň uviedli, že stále plánujú 10 dní štrajkov na budúci mesiac po vyše sedemhodinových rokovaniach, ktoré sa v utorok skončili bez dohody.