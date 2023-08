Pamätník obetiam okupácie 21. augusta 1968 je v havarijnom stave, hrozí mu poškodenie

Skromný pamätník

55. výročie okupácie Československa

19.8.2023 (SITA.sk) - Pamätník obetiam okupácie 21. augusta 1968 v Poprade na Námestí sv. Egídia je po vyše 20 rokoch v havarijnom stave. Múr, na ktorom je umiestnený, sa rozpadáva a hrozí jeho poškodenie.Informovalo o tom Svetové združenie bývalých politických väzňov (SZBPV) s tým, že to symbolizuje verejný postoj k udalostiam z augusta 1968 a k obdobiu normalizácie.Ako združenie vysvetlilo, do 17. novembra 1989 bolo pripomínanie si 21. augusta 1968 považované za nepriateľstvo voči socialistickému zriadeniu. „Paradoxne, definitívne ho zdiskreditovali a pochovali práve tí, ktorí označili socializmus s ľudskou tvárou Alexandra Dubčeka za kontrarevolúciu," uviedlo združenie.„Po mnohých peripetiách s vtedajšími úradmi sa nakoniec v Poprade podarilo odhaliť v roku 2002 tento skromný pamätník, kde sa každoročne stretávajú tí, ktorým nie sú na rozdiel od väčšiny ľahostajné obete vpádu armád Varšavskej zmluvy ," vyhlásilo združenie s tým, že národy by si mali pripomínať svoje obete, či už ide o obete 2. sv. vojny, obete koncentračných táborov, stalinských gulagov alebo totalitných režimov.„Žiaľ, po 33 rokoch zmeny politického systému, mnohí tí, ktorí o augustové udalosti nikdy nemali záujem, začali používať rétoriku normalizátorov a hrobárov socializmu. Vpád armád Varšavského paktu začali nazývať oddialením nástupu bezbrehého kapitalizmu, privatizácie a rozkrádania štátneho majetku." pokračovalo SZBPV s tým, že sa ignoruje skutočnosť, že v roku 1968 bola iná politická situácia.„Československo bolo ešte v roku 1966 ekonomicky na úrovni Rakúska, malo všetky predpoklady stať sa opäť hospodársky vyspelým štátom, z ktorého by ľudia neutekali za hranice. Jedno sa normalizátorom a kolaborantom podarilo dokonale, zlomiť tento národ a amorálnosť povýšiť na životný princíp, preto názory na 21. august dodnes rozdeľujú spoločnosť," doplnilo združenie.SZBPV súčasne informovalo, že pri príležitosti 55. výročia okupácie Československa 21. augusta 1968 sa v pondelok 21. augusta o 14:00 uskutoční pietna spomienka pri Pamätníku obetiam okupácie v Poprade na Námestí sv. Egídia.