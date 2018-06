Pamätný dom Janka Jesenského zrekonštruujú

Ilustračná snímka. Foto: TASR Daniel Veselský Foto: TASR Daniel Veselský

Bánovce nad Bebravou 28. júna (TASR) - Jednu celú dekádu pôsobil Janko Jesenský v Bánovciach nad Bebravou ako mladý advokát. Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) sa rozhodol začať s prípravami na rekonštrukciu pamätného domu zo začiatku 20. storočia, v ktorom tento významný umelec, básnik a spisovateľ prežil časť svojho života. Informoval o tom Ľubomír Bobák z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK.Národný umelec, ktorý sa zaradil medzi najvýznamnejších slovenských literátov 20. storočia, býval v Bánovciach nad Bebravou do roku 1914. Jeho pôsobenie v bánovskom regióne pripomína tabuľa s bustou od akademického sochára Miroslava Tomáška, ktorá je umiestnená na Pamätnom dome na Jesenského ulici. TSK sa rozhodol podniknúť prvé kroky na prípravu rekonštrukcie tejto pamiatky na počesť Jesenského.povedal predseda TSK Jaroslav Baška.Plánovaná rekonštrukcia Pamätného domu Janka Jesenského má zahŕňať viacero úprav.ozrejmil Bobák.Náklady na rekonštrukciu celého objektu určí až dokumentácia obnovy národnej kultúrnej pamiatky. Náklady na jej spracovanie vyčíslili na viac ako 53.000 eur, pričom 95 percent výdavkov pokryje dotácia od Ministerstva kultúry SR. Samosprávny kraj sa na projekte bude podieľať spoluúčasťou vo výške piatich percent.načrtla Martina Lamačková, vedúca odboru regionálneho rozvoja Úradu TSK.Ďalším krokom bude výber zhotoviteľa rekonštrukčných prác. Príprava projektovej dokumentácie obnovy Pamätného domu Janka Jesenského by mala trvať do novembra tohto roka, v závislosti od procesu verejného obstarávania.skonštatoval Bobák.