Pamiatke M. R. Štefánika je venovaná Noc múzeí a galérií v Seredi

Milan Rastislav Štefánik, ilustračná snímka.

Sereď 18. mája (TASR) – Súčasťou programu sobotnej Noci múzeí a galérií v Mestskom múzeu – Fándlyho fare v Seredi sú prednášky venované 100. výročiu tragickej smrti vedca, vojaka a diplomata Milana Rastislava Štefánika. Uskutočnia sa o 15.30 a 17.00 h.informovala vedúca múzea Mária Diková. Tragická smrť Štefánika i jeho troch sprievodcov 4. mája 1919 otriasla kultúrnou verejnosťou i jeho priateľmi, medzi ktorými bol aj architekt Dušan Jurkovič. Na jeho návrh boli všetci pochovaní 11. mája 1919 na Bradle nad Košariskami. Na zasadnutí Telovýchovnej jednoty Sokol v Bratislave bol 9. októbra 1919 založený odbor pre postavenie pomníka generálovi Štefánikovi, ktorého cieľom bolo organizovať a realizovať zbierku na postavenie pomníka a založiť tak Spolok pre postavenie pomníka generálovi M. R. Štefánikovi.uviedla Diková.Druhá prednáška Petra Macha z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied sa venuje téme Pozostalosť po generálovi M. R. Štefánikovi.uviedla Diková. Pozostalosť bola v roku 1920 prevezená z Paríža do Československa, vláda sa usilovala odkúpiť ju od rodiny Štefánikovcov. Po dlhých rokovaniach sa to podarilo, využili ju pri vybudovaní Múzea československých légií v Prahe - Tróji. Osobitnú podkapitolu potom tvorí snaha previezť torzo generálovej pozostalosti z Tahiti.Popri prednáškach mestské múzeum pripravilo na Noc múzeí a galérií o 18.00 h koncert Československého komorného dua, predstavia sa český huslista Pavel Burdych a slovenská klaviristka Zuzana Berešová. Od 10.00 do 14.00 h si môžu návštevníci múzea vyskúšať v tvorivej dielni vyrobiť aquamanile – nádobu na vodu. V Európe sa objavujú tieto nádoby v 11. storočí, používajú sa pri obradoch v kostoloch a táto tradícia umývania rúk sa prejavila i v živote šľachty a mešťanov. Nebola to len obyčajná nádoba, z ktorej sa nalievala voda na očistu rúk, ale zároveň odrážala úspech a bohatstvo samotného hostiteľa. Tvorivú dielňu povedie výtvarníčka Elena Chatrnúchová.