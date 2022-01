Pamiatkové úrady by mali byť špecializovanými stavebnými úradmi pre národné kultúrne pamiatky

Posilnenie ochrany pamiatkového fondu

26.1.2022 (Webnoviny.sk) - Krajské pamiatkové úrady (KPÚ) by mali mať postavenie špecializovaného stavebného úradu pre národné kultúrne pamiatky, stavby v pamiatkovej rezervácii aj tie na území zapísanom do Zoznamu svetového dedičstva. Vyplýva to z reformy stavebného práva z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme rodina), ktorú schválila vláda.Ide o novelu zákona o výstavbe a zákona o územnom plánovaní. Ministerstvo kultúry SR (MK SR) zdôvodnilo význam pripravovanej zmeny zvýšenou kontrolou nad budúcou výstavbou v záujme ochrany a udržateľnosti pamiatkových rezervácií, ako aj samotných pamiatok.Ako určuje návrh zákona o výstavbe, špecializovaným stavebným úradom pre rôzne druhy stavieb sú jednotlivé orgány štátnej správy, pričom o pridelení stavby pod daný orgán štátnej správy rozhoduje povaha a význam danej stavby. Ďalšími špecializovanými stavebnými úradmi sa majú stať Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo spravodlivosti SR, Úrad jadrového dozoru SR, Ministerstvo životného prostredia SR a Obvodné banské úrady. Poukázala na to v tlačovej správe Adriána Čahojová z MK SR.„Pre MK SR je zásadné, aby bola ochrana pamiatkového fondu v novom legislatívnom prostredí posilnená, nie oslabená. V tejto súvislosti začíname tiež s prípravou novely pamiatkového zákona, v ktorej budú nové právomoci krajských pamiatkových úradov a Pamiatkového úradu SR detailne špecifikované pre potreby pamiatkových území, kultúrnych pamiatok, ako aj archeologických nálezov a nálezísk,“ uviedla ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO). Čahojová dodala, že v snahe predísť ďalším dezinformáciám prerokovali v pondelok 24. januára zástupcovia ministerstva kultúry plánované zmeny týkajúce sa krajských pamiatkových úradov s Pamiatkovou radou. Na stretnutí sa zúčastnila aj Milanová.V rámci pripomienkovania zákona pred schválením na vláde MK SR uplatnilo viacero pripomienok, predovšetkým v súvislosti s vyčíslením nákladov na zvýšené odborné kapacity a administratívnu záťaž Pamiatkového úradu SR (PÚ SR) a krajských pamiatkových úradov, ktoré získajú postavenie špecializovaných stavebných úradov. Tiež pripomienkovalo spôsob ich krytia.Z rozporového konania nakoniec vznikla dohoda, na základe ktorej na prechodné obdobie tri až päť rokov od účinnosti zákona o výstavbe bude mať Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR postavenie dotknutého orgánu a bude poskytovať PÚ SR a KPÚ záväzné stanoviská k stavebnému konaniu k jeho stavebnej časti. Samotné stavebné povolenia či kolaudačné rozhodnutia podľa návrhu zákona bude vydávať PÚ SR/KPÚ.Podľa výsledkov analýzy PÚ SR a Inštitút kultúrnej politiky MK SR je potrebné k riadnemu výkonu KPÚ pri integrovanej pamiatkovej ochrane zamestnať 213 dodatočných pracovníkov a vybudovať osem nových pracovísk v regiónoch Gemer, Spiš, Záhorie, Turiec, Šariš a Zemplín. Výsledky boli pritom vyčíslené podľa počtu pamiatkových rezervácií a hustoty národných kultúrnych pamiatok v jednotlivých okresoch. Celkové náklady by sa tak mali zvýšiť o takmer desať miliónov eur.Čahojová priblížila, že návrh zákona vychádza zo zámeru o komplexnú a integrovanú starostlivosť o nehnuteľné kultúrne dedičstvo. Cieľom je, aby konanie v tomto smere bolo integrované, prípadne koncentrované pod sústavou pamiatkových správnych orgánov pod gesciou MK SR. „Vnímame, že vďaka tomuto riešeniu sa ochrana pamiatok na Slovensku posilní, keďže bude pod kontinuálnym dohľadom špecializovaných orgánov ochrany pamiatkového fondu,“ podotkla.