Pampers a OZ Malíček opäť pomáhajú predčasniatkam. Rodičia s bábätkami najviac komunikujú cez dotyk

2.10.2024 (SITA.sk) -Vďaka Pampers už 4 roky deťom na intenzívkach nemusia sestričky vyrábať či prispôsobovať miesto plienky dámske vložky či iné obväzové materiály, ale majú na výber plienočky už od 500g. Tieto plienky boli vyvinuté v spolupráci so sestrami tak, aby spĺňali požiadavky pohodlia pre dieťa, keďže jeho pokožka je ešte veľmi jemná a citlivá. "Plienky Pampers sú dlhodobo synonymom pohodlia a jemného dotyku s pokožkou bábätka. Pre predčasniatka je jemný dotyk plienky s pokožkou ešte dôležitejší. Okrem jemného dotyku plienky je ten medzi rodičom a dieťatkom ešte dôležitejší a na ten sa rodičia aj vďaka plienkam Pampers môžu sústrediť. Vďaka nemu cítia lásku svojich rodičov, čo im pomáha lepšie prosperovať," hovorí Michal Orosz, Brand Manager Pampers, Procter & Gamble.Predčasne narodeným deťom pomáha značka Pampers dlhodobo. V spolupráci s OZ malíček a dm drogerie markt pravidelne daruje do všetkých perinatologických centier na Slovensku plienočky navrhnuté pre špecifické potreby predčasniatok. Vďaka tejto spolupráci sa okrem plienočiek do nemocníc dostanú aj ďalšie špeciálne prístroje či pomôcky, ktoré uľahčujú rodičom, sestrám a lekárom prácu s malými bojovníkmi."Vďaka dotyku sa predčasne narodenému dieťatku stabilizujú základné životné funkcie ako srdcová činnosť či dýchanie, urýchľuje sa dozrievanie centrálnej nervovej sústavy a zlepšuje sa tolerancia stravy. Okrem fyziologických vplyvov má dotyk samozrejme aj psychologický význam, predstavuje bezpečie, znižuje stres a stimuluje správny psychomotorický vývoj. Všetky tieto aspekty smerujú k lepšiemu prosievaniu predčasniatka, čím sa skracuje doba jeho nutnej hospitalizácie," vysvetľuje Mgr. Ľubica Kaiserová, staničná sestra na Novorodeneckej klinike v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda UN Bratislava a zároveň prezidentka OZ malíček.Herečka a moderátorka Kristína Tormová sa už po dvanásty krát stala ambasádorkou projektu. Keďže jej prvé dve dcérky – dvojičky Matilda a Ela sa narodili predčasne, a vďaka dlhodobej spolupráci s OZ malíček, vie o predčasniatkach a ich problematike naozaj veľa. "Predčasne narodený človiečik je stelesnená krehkosť. Sledujete zázrak, cez jemnú kožu vidíte každú žilku, vidíte každé buchnutie srdca oveľa zreteľnejšie, bojíte sa dotknúť a tak veľmi chcete vystískať. Kombinácia neistoty a nádeje. Nedá sa to popísať a ja vlastne nikomu neprajem, aby to zažil. A zároveň som akosi čudne rada, že som to zažila, lebo tá pokora a VĎAČNOSŤ sa nedajú asi len tak nadobudnúť. Minulý rok do našich životov celkom blízko pribudlo ešte jedno krehké predčasniatko, ktoré veľmi ľúbime a verte mi, byť rodičom predčasniatka je iné... Jediné, čo v tej chvíli najmenší ľudia potrebujú, je láska, koža na kožu, trpezlivosť a čo najväčšie pohodlie v životnej etape, kedy z neho kade tade trčia kadejaké hadičky. Sledujem naše jedenásťročné malé ženy, ktorých život tiež začínal na hadičkách a nemohla som ich len tak hocikedy pritúliť, lebo potrebovali byť v inkubátoroch. Sledujem ich, čo všetko dokázali, aké boli hneď na začiatku svojich životov odvážne a verím na zázraky. Predčasne narodených detí, ktoré sa dejú aj vďaka najmenším Pampers plienkam, aj vďaka osvete, ktorú Pampers dlhodobo v téme predčasných narodených detí robí. Nekonečne ďakujem!"Informačný servis