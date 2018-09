Panama zrušila registráciu záchranárskej lodi Aquarius 2

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Miláno 24. septembra (TASR) - Panamské námorné úrady zrušili registráciu prieskumnej a záchranárskej lodi Aquarius 2. Znamená to, že ak sa plavidlu nepodarí získať novú vlajku, pod ktorou by sa mohla plaviť, v blízkej budúcnosti nebude pri líbyjskom pobreží operovať žiadna mimovládna záchranárska loď. Informovala o tom v nedeľu agentúra Reuters.Aquarius 2, jediné plavidlo svojho druhu vykonávajúce záchranné akcie v centrálnej časti Stredozemného mora, sa momentálne nachádza na mori s 58 preživšími migrantmi na palube. Rozhodnutie panamských úradov znamená, že ak loď dorazí do akéhokoľvek prístavu, odoberú jej výsostnú vlajku a nebude môcť vykonávať operácie, kým si nezabezpečí novú vlajku.Francúzsko-nemecká mimovládna organizácia SOS Méditerranée, jedna z charitatívnych skupín, ktoré prevádzkujú Aquarius 2, uviedla, že je krokom Panamy šokovaná a odobratie vlajky prišlo po nátlaku zo strany talianskej vlády. Minister vnútra Talianska Matteo Salvini vyhlásil, že vláda jeho krajiny nevyvíjala na Panamu v tomto ohľade žiadny nátlak.Odpor verejnosti voči príchodu státisícov migrantov cez Stredozemné more za ostatných päť rokov pomohol talianskej antiestablišmentovej vládnej koalícii do úradu. Salvini ostro vystupuje proti imigrácii odvtedy, čo sa jeho strana Liga Severu (LN) a Hnutie piatich hviezd (M5S) v júni ujali moci.Salvini predtým obvinil organizáciu SOS Méditerranée a ďalšie charitatívne skupiny, že v Stredozemnom mori poskytujú migrantom "taxislužbu" do Európy. Salvini v nedeľu vyhlásil, že Aquarius 2 prekážal líbyjskej pobrežnej stráži v práci a ignoroval jej pokyny. Minister ďalej podotkol, že plavidlo prišlo o svoju registráciu, pretože bolo "ilegálne".povedal Salvini.