Panattoni Business Park Bratislava North dosiahol v rámci druhej etapy výstavby 100 % obsadenosť


Tagy: Panattoni PR

Panattoni, najväčší developer logistických nehnuteľností v Európe, dosiahol v rámci druhej etapy výstavby projektu Panattoni Business Park Bratislava North v Plaveckom Štvrtku významný míľnik - 100 % ...



pnt_logo_1280x840_big 676x444 10.12.2025 (SITA.sk) - Panattoni, najväčší developer logistických nehnuteľností v Európe, dosiahol v rámci druhej etapy výstavby projektu Panattoni Business Park Bratislava North v Plaveckom Štvrtku významný míľnik – 100 % obsadenosť parku.


V priemyselnom parku, ktorý sa nachádza pri ceste I. triedy do Malaciek v tesnej blízkosti diaľnice D2, pôsobia spoločnosti z automobilového priemyslu, logistiky a zo sektora výroby nábytkových komponentov a nábytkárskeho priemyslu.

"Plná obsadenosť všetkých troch aktuálne stojacich budov v parku potvrdzuje, že projekt má správne nastavené parametre a reflektuje požiadavky veľkých medzinárodných firiem. Teraz sa sústredíme na prípravu ďalšej fázy výstavby v tomto projekte, aby sme vedeli reagovať na pokračujúci dopyt nájomcov po nových moderných priestoroch," hovorí Jakub Volner, Business Development Director spoločnosti Panattoni pre Slovensko.

Záujem nájomcov pokračuje. Panattoni chystá ďalších 45-tisíc m² moderných priestorov


Po úspešnom naplnení dokončených objektov s prenajímateľnou plochou 42 800 m² pripravuje Panattoni ďalšie rozšírenie projektu. Development je pripravovaný na rozlohe viac ako 108 000 m² a umožní realizovať projekty na mieru podľa požiadaviek budúcich nájomcov s prenajímateľnou plochou 45 300 m². Celková prenajímateľná plocha v tomto priemyselnom parku sa tak po dokončení celého projektu zvýši na takmer 90-tisíc m².

"Záujem investorov aj nájomcov potvrdzuje, že západné Slovensko je etablovanou a strategickou lokalitou. Diaľnica D2, pri ktorej sa nachádza náš park, je hlavnou logistickou tepnou s priamym napojením na český, rakúsky aj maďarský trh. Vďaka polohe v blízkosti Bratislavy a vynikajúcej integrácii diaľničnej siete očakávame vysoký dopyt nájomcov aj v budúcnosti," dopĺňa Marián Fridrich, Development Director spoločnosti Panattoni pre Slovensko.

Nájomcovia oceňujú nielen polohu, ale aj environmentálne štandardy


Udržateľnosť dnes nie je len pridaná hodnota, ale stala sa neoddeliteľnou súčasťou moderných a kvalitných projektov. Všetky tri budovy v projekte sú certifikované v štandarde BREEAM New Construction na úrovni Excellent a navrhnuté tak, aby minimalizovali spotrebu energie a vplyv na životné prostredie.

"Nájomcovia čoraz viac vnímajú nielen strategickú polohu a dopravnú dostupnosť, ale aj technické riešenia, energetickú efektívnosť a environmentálne štandardy, na ktoré sa pri všetkých našich projektoch dôsledne zameriavame. Výsledkom je moderný park, ktorý reflektuje aktuálne potreby medzinárodných logisticko-priemyselných nájomcov," dodáva Jakub Volner.

O spoločnosti Panattoni


Panattoni Development Company je jednou z najväčších súkromných developerských spoločností na svete so 70 pobočkami v Severnej Amerike a Európe. Od spustenia činnosti v strednej Európe v roku 2005 spoločnosť dokončila celkovo vyše 24,8 miliónov štvorcových metrov moderných priemyselných priestorov v Európskej únii a Veľkej Británii. V správe má viac ako 13 miliónov štvorcových metrov budov a ďalšie 3 milióny štvorcových metrov sú v súčasnosti vo výstavbe. Ponúka výrobné, skladové aj kancelárske plochy. Špecializáciou Panattoni sú flexibilné modely výstavby a financovania komerčných nehnuteľností, ktoré sa prispôsobujú potrebám klientov aj aktuálnym trhovým trendom. Vďaka riešeniam ako Build-to-Suit, Build-to-Own alebo Sale & Leaseback pomáha firmám rásť, uvoľniť kapitál aj modernizovať prevádzku. Projekty Panattoni stoja na inováciách v súlade s ESG princípmi, energetickou efektívnosťou a dlhodobou udržateľnosťou. Spoločnosť Panattoni už ôsmy rok po sebe obhájila pozíciu lídra na európskom priemyselnom trhu a všetky jej nové projekty cielia na medzinárodnú certifikáciu BREEAM New Construction minimálne na úrovni Excellent. Medzi kľúčových klientov patria spoločnosti ako Amazon, Volkswagen Slovakia, Tchibo, DSV, H&M, DHL, Kion, ND Logistics, Still, Schenker, Selgros a Tesco. Okrem Českej republiky a Slovenska má spoločnosť Panattoni pobočky vo väčšine krajín EÚ, vo Veľkej Británii, v Indii a Saudskej Arábii.

Viac informácií na www.panattonieurope.com.

Zdroj: SITA.sk - Panattoni Business Park Bratislava North dosiahol v rámci druhej etapy výstavby 100 % obsadenosť © SITA Všetky práva vyhradené.

