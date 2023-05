Pandémia ani vojna na Ukrajine neutlmili vznik nových firiem na Slovensku, zamerali sa najmä na určité oblasti

Kapitálové firmy

Oblasť stavebníctva či telekomunikácií

V prípade akciových spoločností to bola predovšetkým oblasť telekomunikácií a IT, tiež poradenstvo, výskum a vývoj či reklama.





Dun & Bradstreet sa venuje poskytovaniu dát a analytických riešení.





2.5.2023 (SITA.sk) - Od začiatku roka 2020 do konca roku 2022 pribudlo na Slovensku 58 830 nových spoločností. Firmy tak u nás vznikali napriek tomu, že podnikateľské prostredie bolo za posledné tri roky negatívne ovplyvnené pandémiou koronavírusu a v poslednom roku tiež vojenským konfliktom na Ukrajine. Vyplýva to z anlýzy spoločnosti Dun & Bradstreet. Pri bližšom pohľade na počty vzniknutých firiem - eseročiek je zjavný trend postupného nárastu. „Kým v roku 2020, čiže v prvom pandemickom roku, vzniklo na Slovensku 18 961 nových subjektov, v roku 2021 to bolo 19 249 a v roku 2022 už 20 049 subjektov,“ uviedla analytička Dun & Bradstreet Petra Štěpánová. Akciové spoločnosti tento trend nekopírovali. Najviac kapitálových firiem podnikatelia od roku 2020 založili v Bratislavskom kraji, a to 19 804.Z pohľadu oblasti podnikania sa najviac novovzniknutých spoločností s ručením obmedzeným za posledné tri roky zameralo na oblasť stavebníctva, veľkoobchodu a maloobchodu či na bezpečnostné a administratívne činnosti.